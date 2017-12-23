Мамам — награды, детям – пособия

Слово министру

Уходящий год был отмечен новыми значимыми решениями по поддержке семей с детьми. И на уровне России, и особенно — в Чувашии: ведь 2017-й был объявлен в республике Годом Матери и Отца. О самых важных моментах читателям «СЧ» напомнит министр труда и социальной защиты республики Сергей Димитриев.

О ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТАХ НА ТРЕТЬЕГО

И ПОСЛЕДУЮЩЕГО РЕБЕНКА

С начала реализации майского Указа №606 «Об улучшении демографической политики» в Чувашии с 2013 года в качестве одной из мер социальной поддержки семей установлена ежемесячная денежная выплата семьям, в которых родился третий или последующий ребенок. С начала программы данная выплата назначена на более 8,9 тыс. детей. На эти цели направлено более 2 млрд. рублей, в том числе в этом году – более 555 млн. рублей.

В связи с тем, что в 2016 году демографические показатели республики были выше среднероссийских показателей, Чувашия перестала соответствовать «критериям софинансирования» и в текущем году выплаты в отношении детей, рожденных в 2017 году, были приостановлены. Но правительство республики вело активную работу по возобновлению данной меры соцподдержки семей и благодаря решению Президента России Владимира Путина, республика вошла в число регионов, которые получат субсидии на эти цели. В итоге тем семьям, в которых родился третий и последующий ребенок государство будет выплачивать сумму в размере прожиточного минимума на ребенка, установленного в республике -около 9 000 рублей до достижения ребенком возраста трех лет. В том числе – и на тех детей, что родились в 2017 году.

В настоящее время в отделы социальной защитыреспублики поступило 700 обращений на назначение выплат на общую сумму более 12,5 млн. рублей на детей, родившихся в 2017 году.

О ПРОГРАММЕ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Аналогично федеральному материнскому капиталу программа республиканского материнского (семейного) капитала с выплатой в размере 100 тысяч рублей будет продолжена до 31 декабря 2021 г. включительно. Средства республиканского маткапитала — так же, как и федерального — можно потратить на улучшение жилищных условий, на образование ребенка и на социальную адаптацию ребенка-инвалида.

Право на распоряжение средствами республиканского материнского капитала имеют более 10 тысяч семей.Объём расходов бюджета республики с начала реализации программы составил более 384 млн. рублей, в том числе в 2017 году – 105,3 млн. рублей.

Что касается федерального материнского капитала, то за время действия программы государственный сертификат получили более 80 тысяч семей Чувашии, имеющих двух и более детей, в том числе в 2017 году – около 6 тысяч семей. Размер материнского капитала в 2017 году составил более 453 тысяч рублей.

Отмечу, что будут введены дополнительные возможности для использования федерального материнского сертификата. Особо нуждающиеся смогут получать средства в виде ежемесячных выплат. Здесь будет действовать такой же адресный подход, как при выплатах на первого ребенка.

ОБ УКАЗЕ «О ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА».

Важным событием уходящего года стало учреждение Главой Чувашской Республики Михаилом Игнатьевым почетного знака «Материнская слава». Этим знаком будет награждены матери, которые внесли большой вклад в укрепление семьи и воспитание достойных членов общества.

В советское время был ряд государственных наград для многодетных мам. Такие как, «Мать-героиня» – высшее звание, присваиваемое матерям, родившим и воспитавшим 10 и более детей, в т.ч. усыновленных. Матери, родившие и воспитавшие пятерых детей, награждались медалью Материнства II степени, шесть детей – медалью Материнства I степени, родившие и воспитавшие семь, восемь и девять детей — орденом «Материнская слава» III, I и I степеней соответственно.

После 1991 года вручение этих наград не производилось, поскольку Указом Президиума Верховного Совета РФ они не были включены в перечень наград бывшего СССР, которые можно было бы использовать для награждения в Российской Федерации. Но женщины, в свое время удостоенные орденов «Мать-героиня» и «Материнская слава», а также медали Материнства, имеют право на присвоение звания « Ветеран труда».

Учрежденный Указом Главы Чувашии Почетный знак «Материнская слава» — высокая награда в системе госнаград республики. Им будут отмечены самые заслуженные женщины – матери, родившие и воспитавшие достойных граждан страны. Представление матерей к награждению Почетным знаком начнется после принятия Госсоветом Чувашии закона Чувашской Республики и утверждения правительством республики положения об этой награде. А внешний вид знака станет известен после проведения конкурса, выбора лучшего эскиза специально созданной комиссией и утверждения знака Геральдическим советом России.

Но уже сейчас можно отметить — женщины, удостоенные Почетного знака «Материнская слава», будут иметь право на присвоение звания «Ветеран труда Чувашской Республики» и получения государственной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 1100 рублей и денежной компенсации в размере 50% стоимости пользования абонентской линией телефонной связи.