Голосование: Рейтинг культурных событий «Советской Чувашии»

С 2011 года газета «Советская Чувашия» проводит свой рейтинг событий в области культуры и искусства. На страницах газеты в течении года появляются статьи, рецензии и обзоры о десятках спектаклей, выставок, концертов и мероприятий, находят свое отражение фестивали, инновации и культурные форумы. Из них в конце года наши эксперты (а это все, кто пишет о культуре на наших страницах или помогает нам в этом ), выбирают «великолепную пятерку» и лидера в этой области.

В прошлом году мы решили предложить выбрать лучшее из произошедшего в области культуры кроме экспертов и всем читателям сайта. В нынешнем – хотим предложить для голосования те события, которые уже так или отмечены нашими экспертами. Каждый может отдать предпочтение из предложенного 5 (пяти) самым значимым на его взгляд культурным событиям уходящего года.

Интересно опять будет сравнить итоги экспертного и народного голосования.

Выберите пять наиболее значимых событий 2017 года в области культуры и искусства: XXVII Международный оперный фестиваль имени М.Д. Михайлова

Гала-концерт XXVII Международного оперного фестиваля имени М.Д. Михайлова

Балет «Чиполлино» - Чувашский театр оперы и балета

Обновленный балет «Жизель» - Чувашский театр оперы и балета

Юбилейный концерт к 85-летию симфонический оркестр Чувашского театра оперы и балета

Концерт «Тенора XXI века» в рамках XXVII Международного оперного фестиваля имени М.Д. Михайлова

Мюзикл «Волшебник Изумрудного города» - В рамках проекта «Большие гастроли», Московский детский музыкальный театр имени Наталии Сац

XXI Международный балетный фестиваль, посвященный 50-летию балета Чувашии

Фестиваль чувашской музыки – Чувашский театр оперы и балета

«Спасибо за победу!» - Чувашский театр оперы и балета

Выступление сводного Детского хора в День республики

Межрегиональный фестиваль молодежных театров и ТЮЗов «Сказочная палитра»

Реконструкция музыкальной школы №4 имени В.А. и Д.С. Ходяшевых

«Перевернуть игру» - спектакль Дмитрия Маликова

Программа для детей «Кино возвращается!» - «Сеспель»

Открытый городской фестиваль семейного творчества «Вместе дружная семья» - Чебоксарская детская музыкальная школа № 2 имени В.П. Воробьева

«Варшавская мелодия» - Русский драматический театр

«Венецианские близнецы» - Русский драматический театр

«Царевна-лягушка» - Русский драматический театр

Научно-практическая конференция «Явление Театра народу» - Чувашский институт гуманитарных наук и Чувашский академический драматический театр имени К.В. Иванова

«Узорчатый занавес» - СТД Чувашии и Минкультуры

Передача здания бывшего кинотеатра «Сеспель» ТЮЗу имени М. Сеспеля

Спектакли актера Молодежного театра на Фонтанке Бориса Драгилёва - Чебоксарский художественный театр

Начало реконструкции Чувашской филармонии

Выставка офортов Александра Федорова к роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» - Чувашский художественный музей

Выставка Георгия Фомирякова (Хомарека) «Сар Киль — Дом Солнца» - Чувашский художественный музей

Выставка Миши Григоряна - Чувашский государственный институт культуры и искусства

Кокелевский пленэр в Тарханах и выставка по итогам в Чувашском художественном музее

Издание трехтомника «Археологической карты Чувашской Республики» - Чувашский гуманитарный институт

Открытие зала «Серебряная кладовая» - Музей чувашской вышивки

Мобильные библиотеки в парках и скверах Чебоксар

Лауреат конкурса «Книга года», мемуары народного художника Чувашской Республики Анатолия Рыбкина «Мой старый добрый дом»

Че-фест

X Чебоксарский международный кинофестиваль

Акция ЧНК «От Мурманска до Байкала»

Издание книги Вадима и Галины Шипуновых «Гербы и флаги современной Чувашии» - Чувашское книжное издательство

«Ночь искусств-2017»

XV Всероссийский конкурс «Русь мастеровая»

Фестиваль фольклорного творчества «Родники России»

«Вальс Победы»

Всероссийский фестиваль «Тюрки России»

Переводы на чувашский и русский языки Дмитрия Воробьева, Иосифа Трера и Микаэля Нюдаля книги «Ярден» шведского писателя Кристиана Лундберга

Повесть-сказка Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» на чувашском языке

Фестиваль французского кино – Полигон

Документальный телевизионный фильм «Шагнувшие в бессмертие»

Межрегиональный конкурс чувашского костюма «Чăваш тумĕ – халăх пуянлăхĕ» - Чувашский национальный конгресс

Создание музея «Огни Алатыря» - завод «ЭЛЕТЕХ» Посмотреть результаты