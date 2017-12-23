Голосование: Рейтинг культурных событий «Советской Чувашии»

С 2011 года газета «Советская Чувашия» проводит свой рейтинг событий в области культуры и искусства. На страницах газеты в течении года появляются статьи, рецензии и обзоры о десятках спектаклей, выставок, концертов и мероприятий, находят свое отражение фестивали, инновации и культурные форумы. Из них в конце года наши эксперты (а это все, кто пишет о культуре на наших страницах или помогает нам в этом ), выбирают «великолепную пятерку» и лидера в этой области.
В прошлом году мы решили предложить выбрать лучшее из произошедшего в области культуры кроме экспертов и всем читателям сайта. В нынешнем – хотим предложить для голосования те события, которые уже так или отмечены нашими экспертами. Каждый может отдать предпочтение из предложенного 5 (пяти) самым значимым на его взгляд культурным событиям уходящего года.
Интересно опять будет сравнить итоги экспертного и народного голосования.