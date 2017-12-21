«Валенки» от «Меланжа»

Танцовщицы детской школы искусств № 2 успешно выступили в Казани

В Казани, при поддержке Министерства культуры Татарстана, состоялся III открытый Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Звездный Барс–2017». Хореографический коллектив Чебоксарской детской школы искусств № 2 «Меланж» стал его призером.

В номинации «Хореография» были представлены сильнейшие детские хореографические коллективы соседней республики. Ансамбль под руководством Карины Сорокиной стал в ней единственным участником от Чувашии. По основным требованиям конкурса, все коллективы должны были продемонстрировать два танца.

Членам жюри, в состав которого вошли именитые педагоги-хореографы и балетмейстеры Татарстана, а также зрителям, пришедшим на конкурс, чебоксарский коллектив показал народные танцы «Валенки» и «Малинки». Эти два ярких и зрелищных танца тронули всех присутствующих в Казанском молодежном центре имени А. Гайдара, где проходил фестиваль-конкурс.

Но интрига после выступления не закончилась. Во время беседы за круглым столом, когда еще ничего не было сказано о результате, руководителю «Меланжа» было предложено, чтобы коллектив выступил на гала-концерте «Звездного Барса–2017» с танцем «Валенки». Волнение преследовало девчонок целый день. И сколько же радости и восторга было запечатлено на их лицах, когда они услышали на гала-концерте поздно вечером, что стали лауреатами III степени III открытого Всероссийского фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества.

Галина Аркадьева

фото детской школы искусств № 2

Танец в валенках в Казани для девочек из Чебоксар оказался счастливым.