ХК «Чебоксары» завершит год дома

Прошедший 13 и 14 декабря в Кургане последний в этом году выездной матч первенства Высшей хоккейной лиги для ХК «Чебоксары» оказался более чем удачным.

В двух играх против местного хоккейного клуба «Юниор» чебоксарцы сумели одержать победу над хозяевами льда сначала со счетом 3:4, а затем 3:1.

Очередное сражение для чебоксарских богатырей назначено на эти выходные. Поединками с ХК «Алтай» (Барнаул), находящимся на предпоследнем месте турнирной таблицы первенства ВХЛ, наша команда завершит программу первого этапа турнира. Кстати, в отличие от соперников положение хоккеистов из Чебоксар куда лучше: они на четвертой строчке таблицы.

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Победа над курганским «Юниором» стала четвертой подряд на счету чебоксарцев.