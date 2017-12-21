Вся жизнь — борьба

В понедельник в спорткомплексе ЧГУ имени И.Н. Ульянова завершился Всероссийский турнир по вольной борьбе на призы Героя России генерал-лейтенанта Николая Гаврилова. Соревнования прошли в 13-й раз и собрали более 130 спортсменов из 16 российских регионов.

В течение двух дней на двух борцовских коврах атлеты вели борьбу за медали и призы, учрежденные нашим прославленным земляком, уроженцем Канашского района Николаем Гавриловым и Федерацией вольной борьбы Чувашии. Сильнейших определяли в восьми весовых категориях среди мужчин в возрасте от 17 лет и старше.

Как сообщают в Минспорте Чувашии, три финальные схватки прошли с участием хозяев ковра: новочебоксарца Алексея Смирнова в весовой категории до 61 кг, представителя республиканской спортшколы № 5 Руслана Самарина (весовая категория до 74 кг) и студента ЧГПУ имени И.Я. Яковлева Сергея Игнатьева (весовая категория до 125 кг). Однако подняться на высшую ступеньку пьедестала почета нашим парням так и не удалось. В результате у спортсменов Чувашии три серебряные и четыре бронзовые медали. В своих весовых категориях бронзовыми призерами турнира стали Алексей Евграфов (весовая категория до 57 кг), Александр Фёдоров (до 61 кг), Леонид Кузнецов (до 65 кг) и Алихан Майрукаев (до 97 кг).

Фото Минспорта Чувашии

Турнир носит статус мастерского. На нем многие атлеты смогли повысить свое спортивное звание.