Меньше секунды

Юная, но уже известная в мире зимних видов спорта чебоксарская лыжница Кристина Кускова выиграла на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам среди юниоров и молодежи до 23 лет в Тюмени.

В минувшие выходные она показала лучший результат в скиатлоне на 10 км (поэтапная гонка классическим и свободным стилем). Воспитанница республиканской спортшколы № 2 финишировала на две десятых секунды раньше своей ближайшей соперницы. И заодно впервые покорила высокий норматив мастера спорта России по лыжным гонкам.

Фото Минспорта Чувашии

Для 17-летней Кристины Кусковой (в центре) это уже не первая громкая победа.