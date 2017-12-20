В Чувашии ожидается повышение размера заработной платы

20 декабря Михаил Игнатьев подписал указ, в котором прописан комплекс мер, направленных на повышение заработной платы в организациях Чувашии.

Всем работодателям совместно с профсоюзными организациями предлагается включить в коллдоговоры и соглашения положений об индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, об исключении необоснованных начислений. Заработная плата не может быть установлена ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения Чувашской Республики.

В работу по реализации Указа должны включиться все органы исполнительной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления, работодатели.

Для обращения работников о неправомерных действиях или бездействии работодателей, фактах начисления и выплаты заработной платы с нарушением трудового законодательства будет организована работа «горячей линии».

Напомним, что Главой Чувашской Республики Михаилом Игнатьевым поставлена задача довести уровень среднемесячной заработной платы в Чувашии до 30 тыс. рублей к 2020 году.

За январь-ноябрь 2017 года среднемесячная заработная плата в среднем по Чувашии составляет 23831,6 рубля, что на 7,0% выше соответствующего периода прошлого года (по России – также на 7,0%). При этом реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, составляет 104,2% (по России – 103,0%).