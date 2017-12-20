ХК «Чебоксары» проведёт заключительные игры в этом году

23 и 34 декабря, ХК «Чебоксары» проведёт домашние заключительные игры уходящего года в рамках первенства ВХЛ с ХК «Алтай» (город Барнаул).

Эта игра завершит для «Богатырей» первый этап регулярного чемпионата ВХЛ и позволит команде подняться на более высокую строчку в турнирной таблице.

Напомним, что сейчас ХК «Чебоксары» находится на 4 месте (48 очков) рейтинговой турнирной таблицы среди девяти команд-участниц (ХК «Алтай» занимает 8 место — 27 очков).

Ждём всех в Ледовом Дворце «Чебоксары-Арена» 23 и 24 декабря в 13.00.