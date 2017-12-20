За выборами будут следить общественники

Честно и открыто

В понедельник, 18 декабря, в России официально стартовала избирательная кампания. Уже менее чем через 90 дней, 18 марта 2018 года, жителям страны предстоит выбрать главу государства на ближайшие шесть лет. Одной из особенностей нынешних президентских выборов станет активное участие в процессе Общественной палаты России. Вчера председатели региональной Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Александр Цветков и Общественной палаты Чувашии Алексей Судленков скрепили подписями соглашение о взаимодействии.

Федеральный закон, подписанный Президентом России Владимиром Путиным 5 декабря, наделил Общественные палаты большими полномочиями. В частности, правом направлять общественных наблюдателей на избирательные участки, которые будут следить за порядком во время голосования. «Впервые в стране зарождается институт общественного контроля на выборах, не связанный ни с политическими партиями, ни с кандидатами, — отметил Алексей Судленков. — Мы не делаем преференций тем или иным партиям. Наша задача — сделать выборы открытыми, прозрачными, при максимальной активности граждан».

В том, что выборы будут такими, уверен и председатель ЦИК Чувашии Александр Цветков. По его словам, в республике накоплен хороший опыт проведения выборов, а все последние избирательные кампании в Чувашии прошли на высоком организационном уровне. «Выборы для нас не в новинку, мы их не боимся, мы знаем, как их проводить», — подчеркнул Александр Цветков. Кстати, цифра 18, по его словам, в эту избирательную кампанию носит некий «сакральный» характер. Помимо старта кампании 18 декабря и даты голосования 18 марта для России является еще и днем воссоединения с Крымом и городом Севастополем, заметил он.

По мнению Александра Цветкова, появление института общественного наблюдения — это очень важное событие. «Нередко наблюдатели от тех или иных кандидатов, политических партий, особенно оппозиционных, во время выборов превращаются не в помощников, а, наоборот, в контролеров, и, к сожалению, не всегда добросовестных. Честные выборы — это общегосударственная задача, это наше общее дело, для которого нужно всем нам работать засучив рукава», — заявил руководитель республиканской ЦИК, обратившись к общественникам.

Он также напомнил, что в Чувашии уже есть опыт работы в привлечении неравнодушных и активных граждан к выборам. Несколько лет назад в республике был запущен проект «Корпус общественных наблюдателей», работала общественная горячая линия по вопросам защиты избирательных прав. А на днях в Общественной палате Чувашии сформируют рабочую группу по мониторингу реализации избирательных прав граждан. В нее войдут члены республиканской Общественной палаты, представители общественных советов муниципальных образований, экспертного сообщества, руководители некоммерческих негосударственных организаций.

КОММЕНТАРИИ

ЛЕОНИД ШИМИН,

председатель Чувашского отделения Союза пенсионеров России:

— Привлечение Общественной палаты России, в том числе и нашей региональной, сделает избирательный процесс более прозрачным и понятным для избирателей. Теперь члены Общественной палаты имеют возможность направлять своих представителей на избирательные участки, выступать в роли наблюдателей. Думаю, это положительно скажется на соблюдении законности и порядка во время выборов.

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ГЕННАДИЙ МАТВЕЕВ,

председатель Чувашского отделения Общероссийской организации инвалидов войны в Афганистане, доверенное лицо Президента России на выборах 2018 года:

— У Владимира Путина сегодня огромнейший авторитет, признание не только в России, но и во всем мире. Но, к сожалению, жизнь есть жизнь: нам придется сталкиваться со своими внутренними оппонентами. Они были, есть и будут. Просто нужно говорить языком Владимира Владимировича — это значит результатами. Они есть и в России, и в республике. А когда люди правду слышат, они делают правильный выбор.

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НИКОЛАЙ ПАШТАЕВ,

член Общественной палаты Российской Федерации, председатель комиссии по социальной политике, здравоохранению и качеству жизни граждан Общественной палаты Чувашской Республики:

— Общественной палатой России поставлена серьезная задача перед регионами в принятии участия в выборах в качестве независимых экспертов. Общественники, являясь независимыми от каких-либо политических партий, призваны подавлять конфликты, которые могут возникнуть на том или ином избирательном участке.