Житель района оставил полдеревни без света

Житель Цивильского района на автомашине врезался в деревянную опору линии электропередачи в деревне Вурмеры, после чего скрылся с места происшествия.

Произошло это в минувший понедельник около 16 часов. После удара столб накренился и произошел обрыв проводов, из-за чего половина деревни осталась без света. По словам очевидцев, которых опросили полицейские, к ДТП мог быть причастен житель соседней деревни Елюй.

Там инспекторы ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Цивильский» и задержали предполагаемого правонарушителя с внешними признаками опьянения. От прохождения медосвидетельствования 57-летний сельчанин отказался. На его «Жигулях» имелись характерные для наезда повреждения. На мужчину составлен административный протокол. За несколько часов электроснабжение в деревне восстановили.