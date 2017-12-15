Аэропорт Чебоксар станет удобнее для маломобильных пассажиров

Для легкой посадки

До конца года в чебоксарском аэропорту должен появиться амбулифт. К этому времени по договору истекает срок поставки в аэропорт специальной машины для удобной и безопасной посадки-высадки на борт самолета людей с ограниченными физическими возможностями. Напомним, в марте поручение о приобретении амбулифта дал Глава Чувашии Михаил Игнатьев. А позже ООО «Международный аэропорт Чебоксары» (ООО «МАЧ») обязали закупить такое оборудование решением суда.

Как уже сообщала наша газета (материал «Уберите руки!», № 30 от 3 марта 2017 года), тема со спецоборудованием для маломобильных пассажиров возникла в связи с разгоревшимся скандалом в чебоксарском аэропорту в феврале этого года. Тогда, напомним, спортсмен-колясочник из Ханты-Мансийска отказался от предложенной сотрудниками аэропорта помощи перенести его из салона самолета на руках и самостоятельно спустился по трапу.

Поначалу аэропорту предписывали приобрести амбулифт до 1 августа этого года, затем речь шла о ноябре, и вот, наконец, оборудование поступит в Чебоксары. «Прилагаем все усилия, амбулифт в регионе будет», — прокомментировал директор ООО «МАЧ» Руслан Минаев. О стоимости амбулифта не сообщается, известно лишь, что его цена сопоставима со стоимостью нового грузового автомобиля. Оплату амбулифта взял на себя инвестор.

Добавим, инвестор в лице ООО «МАЧ» (предприятие входит в международную группу компаний «Аэрофьюэлз») является оператором аэродрома Чебоксары с сентября 2016 года. С его приходом у воздушной гавани чувашской столицы появились шансы существенно преобразиться — компания взяла на себя обязательства реконструировать здание аэропорта и оснастить его специальной техникой.

На днях в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики обсудили, как движется дело по преобразованию аэропорта. Как стало известно корреспонденту «СЧ», пока говорить о каких-либо видимых изменениях не приходится. На сегодняшний день разрабатывается проектно-сметная документация по реконструкции аэропорта, а зданию аэровокзала еще предстоит пройти техническое обследование.

Между тем по соглашению строительно-монтажные работы в аэропорту должны были начаться в ноябре. Ввести объекты в эксплуатацию планируется во втором квартале 2021 года.

Инвесторы надеются, что масштабная реконструкция позволит чебоксарскому аэропорту принимать воздушные суда всех типов и увеличить его пропускную способность. Тогда аэропорт можно будет использовать как транзитный авиаузел для дальнемагистральных воздушных судов, расширится и география чартерных полетов в курортный сезон. В целом в Чебоксарах будет приземляться около 4500 самолетов в год.

Кстати, на днях стало известно, что с 10 января 2018 года возобновятся авиаперелеты в Уфу. Направление «Уфа — Чебоксары — Уфа» вошло в перечень субсидируемых маршрутов между регионами России. Государственную поддержку получили 18 регионов, в том числе и Чувашия. Авиаперелеты из Чебоксар будет осуществлять воздушное судно Л-410, рассчитанное на 17 пассажиров. В столицу Башкортостана чебоксарцы смогут летать три раза в неделю.

Будет ли аэродром запасным?

Между тем пока не подтвердилась информация о возможности использования аэропорта в Чебоксарах в качестве резервной площадки во время предстоящего летом 2018 года чемпионата мира по футболу. Мировое спортивное событие будут принимать 11 российских городов, в том числе и ближайшая к нам Казань. Примечательно, что в этом списке значится и столица Мордовии Саранск, население которой составляет чуть больше 300 тысяч человек. По такому случаю в аэропорту Саранска наряду с постоянным терминалом для пассажиров внутренних рейсов возводится временный терминал только для гостей чемпионата. По окончании турнира аэропорт разберут.

Фото Валерия Козлова: Чебоксарский аэропорт ждет инвестиций, а пассажиры — комфортной посадки.