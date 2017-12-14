Бюджет в прямом эфире

14 декабря Минфин Чувашии в режиме онлайн проведет прямую отраслевую линию по теме «Бюджет для граждан».

Это совместный проект Министерства финансов РФ и Открытого правительства, призванный повысить финансовую грамотность населения и сделать основной финансовый документ — бюджет страны, а также регионов и муниципальных образований — более понятным для граждан, сообщают в Минфине республики. Документ представляет собой версию бюджета, изложенную в понятной и доступной каждому россиянину форме.

В качестве эксперта на прямой линии выступит заместитель министра финансов Чувашии Валерий Иванов.

Вопросы можно прислать на электронную почту finance16@cap.ru или задать их во время прямой линии по телефону (8352) 56-50-60.

Трансляция прямой линии будет идти в сети Интернет: http://video.cap.ru/video/live.

Начало прямого эфира в 16 часов.