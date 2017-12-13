Через два дня в Чебоксарах откроются ёлочные базары

15 декабря в Чебоксарах откроются ёлочные базары: 8 точек во всех районах города.

Главный праздничный атрибут Нового года чебоксарцы могут приобрести:

– на территории торгового дворика по ул. Афанасьева,

– в районе д. 40 по Московскому проспекту,

– на территории мини-рынка по ул. Эльгера,

– у остановки общественного транспорта «Улица Ахазова»,

– у остановки общественного транспорта «ДК «Салют»,

– в районе д. 31 по ул. Энтузиастов (через дорогу от ДК «Салют»),

– в районе д. 29 по ул. Гагарина (рядом с универмагом «Лидер»),

– у д. 7/2 по ул. Ильбекова (за ТЦ «Детский мир»).

Напомним, места елочных базаров определены по итогам аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов по продаже живых елей, который проводился Городским комитетом по управлению имуществом города Чебоксары.

Работать ёлочные базары будут до 31 декабря.

Источник: г. Чебоксары Чувашской Республики