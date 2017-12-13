На имя работников органов ЗАГС Чувашской Республики от имени министра юстиции Российской Федерации Александра Коновалова поступило Благодарственное письмо

На имя коллектива работников органов ЗАГС Чувашской Республики от имени министра юстиции Российской Федерации Александра Коновалова поступило Благодарственное письмо.

«В связи со 100-летием органов ЗАГС Российской Федерации от имени Министерства юстиции Российской Федерации выражаю благодарность работникам органов ЗАГС Чувашской Республики за вносимый вклад в реализацию политики в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния и высокий профессионализм в работе. Желаю доброго здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и больших успехов», – говорится в письме.

В Чувашской Республике делегированные государственные полномочия Российской Федерации на регистрацию актов гражданского состояния осуществляют 26 отделов ЗАГС администраций муниципальных образований. Архивный фонд органов ЗАГС республики (за период с 1919 года по настоящее время) составляет порядка 5,5 миллионов записей на бумажных носителях. Записи до 1919 года переданы на хранение в Государственный исторический архив Чувашской Республики.

На сегодняшний день приоритетным направлением деятельности органов ЗАГС является деятельность по укреплению семейных ценностей и повышению авторитета и престижа семьи. Практически во всех районах и городах Чувашской Республики созданы условия для проведения торжественных церемоний. На официальном сайте Минюста Чувашии размещены видеоролики с презентациями залов торжественной регистрации всех муниципальных образований республики.

К примеру, за 11 месяцев 2017 года проведено более 1500 мероприятий по чествованию юбиляров семейной жизни, вручению сертификатов на материнский (семейный) капитал и сертификатов на предоставление в собственность земельных участков многодетным семьям, а также встречи поколений, обряды имянаречения, различные фестивали, акции, конкурсы по тематике семьи.

Источник: Министерство юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики