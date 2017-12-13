Правительство Чувашии одобрило проект закона о продлении программы республиканского материнского (семейного) капитала по 31 декабря 2021 года

13 декабря на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики рассмотрен проект закона Чувашской Республики «О внесении изменения в статью 10 Закона Чувашской Республики «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Сергей Димитриев сообщил, что проект закона разработан в соответствии с поручением Главы Чувашии Михаила Игнатьева в целях продления срока приобретения права на распоряжение средствами республиканского семейного капитала по 31 декабря 2021 года. В настоящее время срок приобретения права на распоряжение средствами семейного капитала установлен по 31 декабря 2018 года.

Финансирование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, будет производиться за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

«На сегодняшний день право на распоряжение средствами республиканского материнского капитала имеют 10838 семей. С начала реализации данной программы на 1 декабря т.г. средствами республиканского материнского капитала распорядились 4494 семьи на общую сумму 376,4 млн рублей», – сообщил руководитель Минтруда Чувашии. Он также добавил, что средства республиканского материнского (семейного) капитала в основном направляются семьями Чувашии на улучшение жилищных условий (этим правом воспользовалось порядка 88% семей) и получение образования детьми (12% семей).

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республики Светлана Енилина проинформировала, что по данному направлению на 2018–2020 годы законом о бюджете республики предусмотрено по 196,8 млн рублей ежегодно.

«Президент России Владимир Путин принял ответственные волевые политические решения по укреплению института семьи и детства, стимулированию рождаемости. До 2021 года продлен срок действия программы материнского капитала. Мы тоже принимаем решение о продлении сроков выплат регионального материнского капитала. Эти выплаты являются хорошими стимулами для родителей. Полагаю, что Госсовет Чувашии оперативно рассмотрит данный проект закона и мы создадим ещё более благоприятные условия для семей», – заключил руководитель региона.

Напомним, республиканский материнский (семейный) капитал при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей составляет 100 тыс. рублей. Размер федерального материнского капитала — 453 тыс. рублей.

13 декабря Правительство республики также одобрило проект закона Чувашской Республики «О внесении изменения в статью 6 Закона Чувашской Республики «О потребительской корзине в Чувашской Республике».

Потребительская корзина по Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации определяется не реже одного раза в пять лет. Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Сергей Димитриев пояснил, что срок действия текущей потребительской корзины Чувашской Республики заканчивается 31 декабря этого года. Проектом закона предлагается продлить срок действия потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения в целом по Чувашской Республике до 31 декабря 2020 года включительно.

Отметим, что потребительская корзина представляет собой совокупность минимального набора продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения жизнедеятельности. Действующая потребительская корзина состоит из 11 групп, которая включает в себя 42 наименования продуктов питания.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики