В Чувашии в Общероссийский день приема граждан 1663 жителя республики получили ответы на свои вопросы

В соответствии с поручением Президента России Владимира Путина 12 декабря, в День Конституции РФ, по всей стране прошел Общероссийский день приема граждан.

В Чувашии в органы власти различных уровней со своими вопросами обратились 1663 жителя республики.

В ходе проведения Общероссийского дня приема граждан 12 декабря 2017 года в Чувашской Республике органами исполнительной власти Чувашской Республики принято 242 человека, из них в режиме аудио- и видеосвязи – 33 человека, принято 38 письменных обращений.

В органы местного самоуправления обратился 1 421 человек, в том числе 50 человек – в режиме аудио- и видеосвязи, принято 24 письменных обращения.

В том числе уполномоченными лицами Администрации Главы Чувашской Республики приняты 17 человек (в 2016 году – 16 человек), из них 5 человек – в режиме аудио- и видеосвязи, зарегистрировано 6 письменных обращений (в 2016 году – 1 письменное обращение).

В министерствах и иных органах исполнительной власти Чувашии, а также в муниципальных районах и городских округах прием граждан осуществляли 374 сотрудника, уполномоченных на прием, в том числе 45 – в органах исполнительной власти Чувашской Республики, 329 – в органах местного самоуправления.

Напомним, основной задачей проведения Общероссийского дня приема граждан является реализация прав заявителей на получение ответов по существу поставленных вопросов при личных обращениях в любые государственные органы или любые органы местного самоуправления, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов.

В 2016 году в Общероссийском приеме граждан приняли участие 1587 жителей Чувашской Республики.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики