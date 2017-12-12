В одной из саун Чебоксар утонул мальчик

Трагедия произошла в одной из саун северо-западного района города Чебоксары. Как сообщает пресс-служба СК Чувашии, на дне бассейна, заполненного водой на 160 сантиметров, было обнаружено тело 8-летнего мальчика, который пришел туда вместе с матерью и ее подругами. По данному факту следственным отделом по Московскому району города Чебоксары СУ СКР по Чувашии незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Известно, что мальчик пришел в сауну с матерью и ее подругами. По результатам медицинского освидетельствования состояния опьянения у матери мальчика и ее подруг не установлено. Ребенок не умел плавать.