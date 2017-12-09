Туризм и скоростная магистраль

Вчера в Москве Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в деловом завтраке министра транспорта России Максима Соколова.

На мероприятии, проводимом в рамках «Транспортной недели-2017», обсуждались дальнейшая стратегия развития транспортной системы и основные инструменты ее реализации. Развитие транспортной системы страны имеет существенный потенциал, отметил Максим Соколов, но реализовать этот потенциал возможно только при действительно обоснованной долгосрочной государственной политике.

На полях форума «Транспортная неделя-2017» Михаил Игнатьев встретился с заместителем председателя Правительства России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталием Мутко. В ходе беседы были затронуты вопросы по развитию туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия». Также состоялась встреча Главы Чувашии с первым заместителем генерального директора ОАО «РЖД» Александром Мишариным, на которой обсуждались перспективы реализации проекта строительства ВСМ «Москва — Казань».