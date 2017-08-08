Поспешил и врезался в «скорую»

6 августа около 18 часов на въезде в Новочебоксарск со стороны деревни Новое Атлашево водитель автомобиля «Лада Калина» при повороте налево не убедился в безопасности маневра и столкнулся со «скорой помощью», двигавшейся с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.

Водитель легковушки был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга и переломом ребер. Перелом ребер врачи диагностировали и у его пассажирки. У водителя «скорой» закрытая черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки. После оказания первой помощи ему назначено амбулаторное лечение. Ушибы и ссадины будут залечивать в домашних условиях и две медсестры Центральной районной больницы Мариинского Посада. А еще одну женщину, находившуюся в «скорой», пришлось госпитализировать в родильное отделение больницы Новочебоксарска.

Примечательно, что оба водителя за последние два года ни разу не нарушали правила дорожного движения. Чего не скажешь о двух участниках другого ДТП, произошедшего 4 августа в Янтиковском районе на автодороге «Аниш».

24-летний водитель вазовской «десятки» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с мини-вэном «Фольксваген Каравелла». Это было уже девятое нарушение правил дорожного движения, совершенное им в 2017 году. К тому же у него отсутствовал страховой полис. На водителя немецкой иномарки протоколы дорожными полицейскими составлялись 14 раз. В ДТП он отделался только легким испугом. А вот виновника аварии пришлось госпитализировать в Канашский межрегиональный медицинский центр с серьезными травмами.

Фото: Невнимательность на дороге приводит к трагедии.