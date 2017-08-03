Таксист выжил и помог найти преступника

Майским вечером 2015 года на водителя такси было совершено нападение, а злоумышленника удалось задержать только через два года.

По версии следствия, в Южном поселке в Чебоксарах нетрезвый пассажир сел в такси и попросил водителя повозить его по разным адресам, пообещав заплатить за услугу позже. Спустя некоторое время он надумал прокатиться за Волгу.

Там таксист попросил оплатить проезд. И нарвался на нож, которым пассажир ударил его в шею. Опасаясь за свою жизнь, водитель попытался убежать, но злоумышленник настиг и нанес ему еще девять ножевых ран, после чего мужчина потерял сознание… Решив, что он убит, пассажир сбросил его тело в овраг и скрылся.

Потерпевший пришел в себя спустя несколько часов, остановил проезжавшую мимо машину, водитель которой вызвал «скорую». Здоровью мужчины причинен тяжкий вред.

Длительное время установить злоумышленника не удавалось, рассказали в СУ СКР по Чувашии. Потерпевший по состоянию здоровья не мог вспомнить все подробности произошедшего. Однако весной нынешнего года в ходе общения со следователем вспомнил еще один адрес, куда заезжал с пассажиром, прежде чем уехать за Волгу. Эта зацепка и позволила выйти на след преступника. Им оказался 30-летний безработный житель Чебоксар.

В апреле его задержали и поместили под стражу, кстати, по заключению экспертов он оказался вполне вменяемым. Недавно суд приговорил чебоксарца к 8 годам колонии строгого режима, также с него взыскана компенсация морального вреда в 600 тыс. рублей.