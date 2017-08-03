Дружба с немецким акцентом

1 августа в столицу Чувашии прибыли участники международного автопробега «Дружба».

Пробег стартовал 23 июня в Берлине, от Бранденбургских ворот. Его участники — обычные немцы и граждане других стран, которые хотят на собственном опыте убедиться, что жизнь в России не так плоха, как показывают основные европейские средства массовой информации. Среди возможных маршрутов прибывшие в Чебоксары гости выбрали «Волгу» — их путь уже прошел через Псков, Тверь и Нижний Новгород. Еще можно было выбрать «Основной» (через Москву и Санкт-Петербург), «Золотое кольцо», «Карелия», «Кавказ», «Крым» и «Байкал».

Своими впечатлениями они поделились на брифинге в Чувашском национальном музее. На вопрос, почему их выбор пал именно на эту трассу, немцы отвечают просто: им хочется понять русскую душу, а для этого «нужно двигаться как можно дальше на восток». Многие также отмечают, что именно Волга стала рубежом, остановившим распространение фашизма, поэтому они с радостью использовали возможность посмотреть на эти места.

Путешественники, треть из которых в России впервые, говорят, что в нашей стране на удивление много изучающих немецкий язык, поэтому с коммуникацией проблем не возникало ни в одном городе. Журналисты, наслышанные о качестве немецких автострад, поинтересовались, как, по мнению участников пробега, с ними обстоят дела в России. Ответ последовал неожиданный: автомобилисты посчитали, что ситуация варьируется от блестящей до ужасной. В каких-то местах ехать на автомобиле было удовольствием, а в каких-то — сущим кошмаром. «Для меня парадокс, что часть дороги делается безупречной, а часть не ремонтируется вообще», — делится Константин, один из немецких гостей.

Автопробег проводится уже второй год подряд. В прошлый раз в нем приняли участие 250 человек, и маршрут был только один: Берлин — Москва. В этом году в Россию отправилось более 350 человек. По мнению участников, их основной задачей является разрушение образа России как врага Германии. Для этого они созвали журналистов независимых изданий со всех земель Германии, чтобы показать, что Россия гостеприимна, дружелюбна и всегда готова к сотрудничеству. Путешественники уверяют, что их остановка в Чувашии только подтверждает эту мысль.

На следующий день немецкие автолюбители покинули Чебоксары и направились в сторону Казани.

Роман Герасимов

Фото автора: Участникам автопробега было нетрудно найти общий язык с жителями Чувашии.