Забита первая свая

В Чебоксарах началось долгожданное строительство многопрофильной поликлиники Центральной городской больницы на проспекте Ленина.

Напомним, что еще несколько лет назад вопрос, что строить в центре Чебоксар — новый медцентр или многоквартирные жилые дома с поликлиникой на первом этаже, очень бурно обсуждался в обществе. Ведь нынешняя поликлиника Центральной городской больницы с нагрузкой категорически не справляется. А в связи с дополнительными федеральными средствами, которые выделяются на празднование 550-летия Чебоксар, появилась реальная возможность построить «с нуля» современное медицинское учреждение.

В новом здании поликлиники переменной (4-5) этажности будут размещены кабинеты неотложной помощи, доврачебного приема, отделения врачей-специалистов, функциональной диагностики, восстановительного лечения, клинико-диагностическая лаборатория, гинекологическое отделение и женская консультация, а также дневной стационар и другие подразделения.

К слову, новой поликлинике оставят фасад исторического здания.