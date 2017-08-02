Детский сад, дом ветеранов и запись к врачу

…Пять лет назад в Кугесях открылся детский сад «Крепыш». Построен он был фактически на насыпи, и хотя нормы строителями были соблюдены, нынешнее дождливое лето сказалось на детском объекте не лучшим образом — грунт,

что называется, «поплыл».

Об этой проблеме жители поселка рассказали на выездном приеме руководителю региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия», депутату Госсовета Чувашии Николаю Николаеву. С этим же вопросом, кстати, люди обратились в управление образования и в администрацию Чебоксарского района — там уже подготовлена смета на укрепление насыпи. Но содействие и помощь депутата, посчитали кугесинцы, лишними точно не будут.

Также Николаев взял на контроль обращение жителей улицы Советской, попросивших разобраться со строительством автомойки на территории бывшего здания «Ростелекома». А вот с жалобой о закрытии дома ветеранов в Хыркасах, с которой пришли на прием жители деревни, разобрались, что называется, на месте. По словам депутата, Министерство труда и соцзащиты республики вовсе не сокращает количество мест в домах ветеранов, как подумали было заявители. Некоторые здания ЦСОН признаны небезопасными в противопожарном отношении, и дом ветеранов в деревне Хыркасы как раз из их числа. Поэтому из ветхого деревянного здания ветеранов переведут в другие центры соцобслуживания населения. В настоящее время в Чебоксарском районе отделения для ветеранов есть в деревнях Курмыши, Шоркино и Яныши.

Всего на прием в Кугесях пришли 13 человек. Некоторые из них воспользовались случаем, чтобы записаться на обследование в Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования «Я уже привык к тому, что на выездных приемах люди обращаются ко мне как к медицинскому специалисту, как к главврачу центра, — говорит Николай Николаев. — И я не могу оставить эти обращения без внимания. Считаю, что и депутат, как врач, тоже всегда должен быть готов поспешить на помощь людям, которые ему доверились».

Фото chuvash.er.ru: Врачи дают клятву Гиппократа, обещая всегда помогать пациентам.