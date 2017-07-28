МИХАИЛ ИГНАТЬЕВ, Глава Чувашии:

«Сегодня не все перевозчики выполняют требования федерального и регионального законодательства в части обеспечения возможности оплаты проезда безналичным способом. В качестве примера можно привести отдельных владельцев маршрутных такси в Чебоксарах. Город принял решение, а перевозчики как ездили без терминалов для безналичной оплаты проезда, так и ездят. Перевозка пассажиров — прибыльный бизнес. Но в конкурентной среде все должны работать на равных условиях. Сегодня не должно быть никаких ограничений для потребителей. Пассажиры могут предъявить к оплате электронные платежные средства, а транспортные организации обязаны их принять».