Гроза, град, штормовой ветер

По информации Гидрометцентра Чувашии, 28 и 29 июля на территории республики пройдут кратковременные дожди. Днем местами ожидаются грозы и град с порывами ветра до 22 метров в секунду.

Неблагоприятные погодные условия могут привести к затруднениям в работе всех видов транспорта, объектов ЖКХ, обрывам линий электропередачи и связи.

Специалисты Главного управления МЧС России по Чувашии рекомендуют жителям республики при сильном ветре держаться в стороне от опор ЛЭП, указателей, рекламных щитов и высотной строительной техники. Спасатели также предупреждают владельцев маломерных судов об опасности выхода на водоемы при большом волнении!

Если вам необходима помощь спасателей — звоните по номеру «01», а с телефонов сотовой связи набирайте «101».