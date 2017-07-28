Утраченный ген безопасности

Альберт Ильин, журналист, блогер

На днях в Янтиково пятилетний ребенок попал под колеса проезжающей машины. Дети играли у дороги, малыш увлекся и выбежал на проезжую часть. Получил травмы. Водитель говорит, что ехал «положенные 60». Все бы ничего, но подобные беды случаются у нас очень часто. И причина, на мой взгляд, в том, что мы усыпили в себе «ген безопасности». Перестали воспитывать население. По ТВ и в СМИ мы только констатируем очередной факт трагедии. А вот объяснять населению причинно-следственную связь неудосуживаемся.

Вот в Чебоксарах на днях в жильцах одного из домов проснулся этот «ген безопасности». Они, почувствовав запах бытового газа, постучались в квартиру, откуда эта вонь доносилась. Никто не ответил. Зная о привычке жильца этой квартиры выпивать по праздникам, немедленно позвонили спасателям. Те приехали, вскрыли дверь и разбудили хозяина. И взрыва не произошло, дом не рухнул, никто не погиб под обломками. Молодцы.

Но вот я читаю страничку местного ГИБДД в социальной сети и ужасаюсь комментариям. Одна мамаша пишет в поддержку другой, перевозящей кучу детей в салоне без детских автокресел: «В наше время ездили без этого». Второй читатель пишет в поддержку задержанного инспекторами пьяного тракториста: «Дайте им спокойно посевную и уборочную завершить, чего пристали». И ведь мало кто поставит их на место, сказав, что нетрезвый машинист трактора может стать убийцей.

Наблюдаю, как меняется рынок пассажироперевозок в Чебоксарах. Наконец-то уберут эти дикие и опасные «шайтан-маршрутки», которые и сами ежедневно в ДТП попадают, и заражают «геном наплевательства на безопасность» других водителей. И опять раздаются голоса в поддержку: «Зато нам так удобно и быстро». А я вспоминаю водителя маршрутного микроавтобуса, сбившего человека. «Да мелочь я пересчитывал, сдачу давал», — прокомментировал он мне произошедшее.

Куда подевался этот «ген безопасности»? Мое поколение знало, что делать при ядерном взрыве — в канаву падать и ждать сначала световой вспышки, а потом взрывной волны. А сейчас ежедневно люди сотнями тысяч отдают свои деньги липовым «сотрудникам собеса». Каждую ночь бродят по оживленным трассам в темной одежде. И гибнут…

А вот если я встану сейчас у главного здания республики и посмотрю на автопарк главных людей, то там почти каждый водитель будет не пристегнут. А это как? Не пора ли нам разбудить уснувший ген и прекратить череду трагедий?