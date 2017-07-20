Бюджет подтвердил свою устойчивость

Середина года — знаковый рубеж для бюджетной системы. Это значит, что уже можно подвести итоги исполнения республиканского бюджета за первое полугодие. Мы попросили рассказать о них вице-премьера, министра финансов Чувашии Светлану Енилину.

— Светлана Александровна, оправдались ли ожидания Минфина Чувашии по уровню доходов и расходов?

— Да, оправдались. На 1 июля 2017 года доходы республиканского бюджета Чувашской Республики составили 20984,2 млн рублей, с ростом к уровню аналогичного периода 2016 года на 10,8%, в том числе собственные доходы — в объеме 12588,9 млн рублей и на 8,7% соответственно. Расходы бюджета составили 18915,3 млн рублей, или 43,5% к годовым плановым назначениям.

Таким образом, по итогам первого полугодия текущего года республиканский бюджет Чувашской Республики исполнен с профицитом в сумме 2068,9 млн рублей. Бюджет в очередной раз подтвердил свою финансовую устойчивость и независимость.

— Как известно, основную часть доходов бюджета составляют налоговые доходы. Какие из них в большем объеме наполняют региональную казну?

— Общий объем поступлений налоговых доходов в республиканский бюджет Чувашской Республики по итогам первого полугодия составил 12179,8 млн рублей, с ростом к уровню аналогичного периода прошлого года на 9,3%.

Наибольший удельный вес занимают так называемые «доходные» налоги. Это налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц. Доля каждого в общей массе составляет почти треть.

За шесть месяцев текущего года прибыль организаций «принесла» в республиканский бюджет 3954,3 млн рублей, что на 11,3% больше суммы поступления данного налога за аналогичный период прошлого года. Это наибольшая сумма поступлений за последние 5 лет.

При этом обращаю ваше внимание на то, что с 1 января 2017 года снизился процент зачисления налога на прибыль организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации с 18% (как это было ранее) до 17%.

Можно сказать, что такая динамика обусловлена повышением эффективности ведения бизнеса субъектами предпринимательства. А это в очередной раз подтверждает, что в нашей республике создана благоприятная деловая среда, позволяющая организациям получить от своей деятельности значительный положительный финансовый результат.

Что касается налога на доходы физических лиц, то сумма его поступления в первом полугодии текущего года составила 3992,5 млн рублей, на 20,8% больше уровня аналогичного периода прошлого года.

Между тем эта сумма могла быть и больше, если бы, к примеру, не «серая» занятость. С ней мы боремся «по всем фронтам», разъясняем населению риски и последствия получения зарплаты «в конверте». Но, к сожалению, «серая» занятость пока существует, и в связи с этим бюджет из года в год теряет значительные суммы денежных средств.

В то же время у нас в большом объеме осуществляется возврат НДФЛ в связи с предоставлением гражданам имущественных и социальных налоговых вычетов. Возврат НДФЛ — это налоговая льгота. А все налоговые льготы, как известно, с одной стороны, приводят к уменьшению доходов бюджета, а с другой — позволяют гражданам повысить свое благосостояние. И в этой дилемме мы, конечно, делаем выбор в пользу наших граждан. Мы создаем условия для того, чтобы люди пользовались своими правами, пропагандируем возможность получения налоговых вычетов. И, возвращаясь к «серой» занятости, еще раз подчеркну, что лица, которые работают нелегально, получить налоговые льготы от государства не могут.

Ну и, говоря о налогах, необходимо отметить еще налоги на имущество. В первом полугодии этого года в республиканский бюджет Чувашии поступило 1523,9 млн рублей, что на 15,5% больше аналогичного периода 2016 года.

Значительный рост поступлений налоговых доходов обусловлен погашением задолженности по организациям, входящим в группу Концерна «Тракторные заводы».

— Если говорить о расходах, то какие направления бюджетной политики потребовали наибольших вливаний денежных средств?

— Расходы республиканского бюджета Чувашской Республики на 1 июля 2017 года составили 18915,3 млн рублей, или 43,5% к годовым плановым назначениям. Наибольшие суммы расходов направлены на социальную политику — 6109,8 млн рублей, образование — 6114,2 млн рублей, национальную экономику — 3527,3 млн рублей, здравоохранение — 926,3 млн рублей. При этом нами обеспечивается своевременное финансирование принятых республикой расходных обязательств.

— Светлана Александровна, на август запланировано очередное внесение изменений в республиканский бюджет. Намекните, пожалуйста, каких пунктов коснутся поправки?

— Изменения, скажем так, будут в лучшую сторону. Мы ожидаем дополнительные поступления собственных доходов. А это порядка 1 миллиарда рублей. Соответственно, на эту сумму будут уточнены статьи расходов бюджета. В целях улучшения качества жизни населения республики наибольшие объемы денежных средств будут направлены на программы и проекты социальной сферы, здравоохранения, образования.

— И если уж мы заговорили о будущем, то, может быть, вы уже задумываетесь над бюджетом-2018?

— Да, конечно, задумываемся. И не только над бюджетом 2018 года. 27 июня Главой Чувашии подписан Указ «Об основных направлениях бюджетной политики Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Отмечу, что в 2016 году процесс адаптации экономики к кризисным явлениям практически завершился. В связи с этим в 2017 году бюджетная политика в Чувашии, как, впрочем, и по всей стране, переориентирована на создание условий для устойчивого и сбалансированного экономического роста.

В ближайшие три года мы планируем эту «ориентацию» сохранить. Будем формировать условия для укрепления финансовой стабильности в республике и для ускорения развития экономики.

Особый упор планируем сделать на обеспечение роста собственных доходов консолидированного и республиканского бюджетов Чувашской Республики, в том числе путем улучшения качества администрирования доходов бюджетной системы. Одновременно предполагаем обеспечить формирование гибкой и комплексной системы управления расходами, увязанной с системой государственного стратегического управления.

В завершение отмечу, что при реализации бюджетной политики огромное значение имеет доступность соответствующей информации для граждан, а также понятность бюджетных мер, принимаемых Правительством России и Кабинетом Министров Чувашии. В этих целях нами будет продолжена работа по повышению прозрачности финансовой информации, обеспечению открытости и прозрачности бюджетного процесса.

Беседовала Татьяна Воронцова