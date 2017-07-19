Уровень открытости – очень высокий

В Научно-исследовательском финансовом институте (НИФИ) подведены итоги рейтинга субъектов РФ в части открытости бюджетных данных по разделам «Первоначально утвержденный бюджет» и «Публичные сведения о плановых показателях деятельности государственных учреждений субъекта РФ».

Рейтинг по уровню открытости бюджетных данных ежегодно составляется НИФИ по заказу Министерства финансов России.

Получив по двум указанным разделам высокую оценку, Чувашия поднялась в рейтинге с 16-го места (по итогам 2016 года) на 7-10-е места и переместилась из группы регионов с высоким уровнем открытости бюджетных данных в группу с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных, сообщают в Минфине республики. А среди регионов ПФО Чувашия, так же, как и в прошлом году, занимает третье место.