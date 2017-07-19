Больше 3 тысяч жителей Чувашии провели ночь без электричества

У природы нет плохой погоды?

Вчерашнее утро снова началось с доклада председателя ГКЧС Чувашии Вениамина Петрова. Он отчитался перед Главой Чувашии Михаилом Игнатьевым и председателем Кабинета Министров Иваном Моториным о том, как республика пережила очередное ночное ненастье.

Порывистый ветер, грозы, ливневый дождь — всего этого в ночь с 17 на 18 июля было предостаточно. В результате разгула стихии населенные пункты в нескольких районах республики остались без электричества. Больше всего пострадала Шумерля. В городе из-за сильного шквалистого ветра повалены на тротуары и проезжую часть десятки деревьев, одно из них угодило на легковую машину. Ветром унесло остановочный павильон, искорежены крыши домов, оборваны линии электропередачи, в трех местах повреждены газовые сети — на них упали стоявшие рядом деревья. Сообщается, что газ в этих местах отключен. «Без электричества осталось больше половины города, — пишет шумерлинская районная газета «Вперед». — Проблема коснулась и таких важных объектов, как детский лагерь «Соснячок» и водозабор города. В лагере и на водозаборе электричество было подключено уже ночью. Произошел пожар на подстанции «Северная». Его быстро удалось потушить, но пока подстанция отключена».

Ремонтно-восстановительные работы в городе велись всю ночь, а утром на подкрепление к коммунальщикам пришли энергетики из соседних районов и персонал с техникой Комбината автомобильных фургонов.

В Мариинском Посаде остались без электричества жители частного сектора. Причиной отключения стали грозовые разряды. По этой же причине без света провели ночь и жители деревни Ятманкино Моргаушского района. По данным на первую половину вторника, там все еще велись ремонтно-восстановительные работы.

Грозовые разряды стали причиной двух пожаров в этом же районе. Там сгорел сарай с сеном и поврежден зерносклад.

Похозяйничала стихия и в Чебоксарском районе. Несколько деревень здесь также остались без электричества. В общей сложности, по данным энергетиков, стихия оставила без света 3264 жителей республики в 31 населенном пункте. В пострадавших районах аварийно-восстановительные службы работали в усиленном режиме весь вчерашний день. О каких-либо жертвах в результате непогоды не сообщается. Глава республики Михаил Игнатьев поручил держать ситуацию под контролем и доложить о завершении аварийно-восстановительных работ.

Фото Вконтакте.com: Наутро соцсети были заполонены фотографиями ночного разгула стихии в Шумерле.

Шквалистый ветер был такой силы, что выдергивал деревья с корнями.