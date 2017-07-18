Из-за грозы и шквалистого ветра более трех тысяч жителей Чувашии остались без света

В ночь с 17 на 18 июля из-за неблагоприятных погодных условий — порывистого ветра, грозы, ливневого дождя — в ряде районов Чувашской Республики произошли отключения электроэнергии. Наибольший урон стихийное бедствие нанесло населенным пунктам в 3 районах Чувашии – Шумерлинском, Моргаушском и Чебоксарском. Всего по филиалу ПАО «МРСК Волги» было отключено 4 ВЛ-6-10кВ, 46 трансформаторных подстанций. Временно прекращено электроснабжения 3264 жителей в 31 населенном пункте.

По решению оперативного штаба в филиале «Чувашэнерго» введен особый режим работы. В пострадавшие районы направлены аварийно-восстановительные бригады и оперативные группы для оценки обстановки. В ремонтно-восстановительных работах задействовано 34 человека (6 бригад) и 6 единиц техники. В случае необходимости будут задействованы резервные источники питания.

Фото Максима Васильева