Свадьба на трех языках

Накануне Дня семьи, любви и верности в Доме дружбы народов Сыктывкара прошел коми-чувашский свадебный обряд для молодоженов Ксении Смирновой и Артема Некрасова.

Ксения и ее родители по происхождению чуваши, а Артем и его родня — коми. Встречали молодых величальной песней, сообщает газета «КП-Сыктывкар». Затем родители преподнесли молодым хлеб-соль да квасок, чтобы в семье достаток был, а также национальные блюда двух народов. Обряд «бӧрдӧдчӧм» — плач невесты у коми — прозвучал на чувашском языке. А по коми-обычаям молодых опоясали оберегами — традиционными вязаными поясами. Сам свадебный обряд прошел на трех языках — русском, коми и чувашском. Закончилось торжество звонкими песнями и общим хороводом.

Фото ddnrk.rkomi.ru: Такую свадьбу молодожены и их родные запомнят на всю жизнь, считают в Доме дружбы народов Республики Коми.