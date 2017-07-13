Заморозим землянику

Вам лениво возиться с вареньем или компотом, а землянику на зиму сохранить хочется? Тогда вариант с заморозкой самый идеальный. Это и проще, и витаминов при заморозке сохраняется намного больше, нежели в варенье.

Собранный урожай земляники переберите, отделив плотные экземпляры, уберите мусор и «хвостики», промойте под проточной водой. Затем для просушки нужно выложить ягоды на салфетки или бумажные полотенца. Когда земляника высохнет, разложите ее на поддоне или на большой тарелке, распределяя только в один слой, так, чтобы отдельные ягоды почти не касались друг друга, и — отправьте в морозилку. Спустя 2-3 часа выньте землянику, разложите в контейнеры или пакеты и снова отправьте на полку морозилки. Зимой ягодные заготовки можно использовать для приготовления вареников или домашней выпечки, добавлять ягоды в каши или молочные коктейли.

Если кто-то хочет сразу и послаще, есть другие варианты.

Замороженная земляника с сахаром. Помойте и высушите ягоды, затем измельчите их в блендере и засыпьте сахаром (из расчета стакан сахара на 250-300 граммов ягод). Полученную массу разложите по контейнерам.

Еще можно поместить вымытую и просушенную землянику в контейнеры, засыпать сахаром, закрыть, встряхнуть и положить в морозилку. Так земляника получается очень вкусная и ее можно кушать как десерт в чистом виде.

Земляника с сиропом. Вскипятите два литра воды, добавив в нее полкило сахара. Остудите сироп и залейте в контейнеры, на две трети заполненные ягодами. Открытые контейнеры поставьте в морозилку на 24 часа. А затем вытащите, закройте крышками — и снова на мороз.

КСТАТИ

По содержанию витаминов земляника почти равноценна лимону. Она богата железом и марганцем, что очень полезно при анемии. В ягодах земляники содержится много калия, пектиновые вещества, а также витамины С, В1, В2, РР, фолиевая кислота (витамин В9)… Вкусная ягода помогает улучшить работу сердечно-сосудистой системы, нормализовать уровень холестерина. Но есть и противопоказания — земляника является сильным аллергеном.

Фото teapravda.com: Учтите: собирать ягоды для переработки и заморозки лучше с утра, после того как сошла роса.