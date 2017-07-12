Градостроительный совет Чувашской Республики обсудил концепцию благоустройства парка вблизи Дворца культуры Тракторостроителей в Чебоксарах

Сегодня звучат различные спекулятивные высказывания на тему размещения кадетского корпуса Приволжского федерального округа им. Героя Советского Союза А.В. Кочетова рядом с данным парком. Ряд архитекторов радеют за сохранение зелёных зон в столице и опасаются, что размещение корпуса кадетской школы повлечёт за собой вырубку леса.

Главный архитектор Чувашской Республики Александр Шевлягин отмечает: «Сегодня непонятна позиция архитектора Станислава Удякова, который на заседаниях республиканского градостроительного совета неоднократно отзывался положительно о размещении кадетской школы в данном месте, позже вдруг стал выражать иное мнение. И уж тем более вызывает много вопросов позиция Председателя Правления Союза архитекторов Чувашии Сергея Лукиянова, который как никто другой знает, какая работа проводится для принятия таких серьёзных решений в отношении размещения значимых объектов в городе. Внесение предложений о новых местах размещения данного объекта на стадии начала строительства являются дестабилизирующими для столь важного для города и республики объекта.

Практикующие архитекторы должны понимать, что процесс проектирования и внесения каких-либо изменений в проект связан с большими финансовыми и временными затратами. Правительством республики и администрацией города Чебоксары уже проведена большая работа по выбору места размещения корпуса кадетской школы, которое отвечало бы всем требованиям, предъявляемым к данным объектам, и приносило бы наибольшую пользу для города. Выбранная территория обладает транспортной доступностью, наличием лесопарковой зоны и является наиболее удачным местом.

Хочу обратить внимание всех, что сегодня эта территория представляет собой заросшее диким лесом пространство. Не секрет, что данный зелёный массив является популярным местом пребывания лиц асоциального образа жизни, он неблагоустроен и захламлён мусором. Размещение кадетского корпуса Приволжского федерального округа им. Героя Советского Союза А.В. Кочетова на данной территории существенно преобразит и даст мощный толчок для развития данной территории.

Перед администрацией города и Правительством республики стоит задача – сделать из этого зелёного массива современную достойную парковую зону, которая будет привлекать население. Сегодня для этого созданы все условия – выделено федеральное и республиканское финансирование. Данный проект общественного пространства предлагается к реализации в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Здесь предполагается создание регулярного парка с элементами ландшафтной архитектуры – широкие аллеи, фонтаны с бассейнами, скамейки, детский и спортивный городки, парковыми скульптурами, по своему стилю объединяющими его со зданием Дворца культуры тракторостроителей. В рамках соглашения между Правительством Чувашской Республики и Приволжским федеральным округом завершение строительства кадетского корпуса и благоустройство парка предусматривается до конца 2018 года.

В результате данной работы мы получим не только объект федерального значения, но и качественный городской парк, который будет работать не только на новоюжный район, но и на весь город. С точки зрения сохранения экологии будет проведена большая работа по инвентаризации зелёных насаждений – они будут по максимуму сохранены.

Хочу отметить, что разработка проекта кадетской школы идёт в увязке с разработкой концепции парковой зоны. Окончательный проект будет обязательно доведён до широкой общественности и обсуждён с жителями города».

Источник: Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики