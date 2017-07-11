Спортсменка из Чувашии завоевала бронзовую медаль на международных соревнованиях по женской вольной борьбе

«БРОНЗА» ВЕРОНИКИ

На престижный международный турнир по спортивной борьбе, который 7 июля стартовал в Варшаве (Польша), в составе женской сборной команды России отправилась воспитанница чувашской школы борьбы, чемпионка мира среди студентов–2016 Вероника Чумикова. В стартовый день подопечная тренера Ольги Смирновой принесла сборной команде России бронзовую медаль в весовой категории до 55 кг. Таким образом выпускница Шихазанской школы имени Михаила Сеспеля Канашского района, студентка факультета физкультуры ЧГПИ имени И.Я. Яковлева сделала своеобразный подарок самой себе — 4 июля Веронике исполнилось 23 года.

Остается добавить, что в этом же весе (до 55 кг) серебряную медаль завоевала тоже россиянка Нина Менкенова. А победу одержала представительница Украины Татьяна Кит, которой Чумикова уступила в полуфинальной схватке.