«Зебр» стало меньше, а остановок больше

Из-за заторов на перекрестке у остановки «Театр оперы и балета» в Чебоксарах убрали один из пешеходных переходов.

Напомним, ранее на этом участке Московского проспекта было два перехода — до перекрестка и после него. Тот, что ближе к остановке, был нерегулируемым, поэтому затруднял движение транспорта, идущего со стороны городского центра занятости и по улице Пирогова, в результате здесь нередко были заторы и создавались аварийные ситуации, объяснили в Управлении ЖКХ и благоустройства.

С закрытием одной «зебры» пропускная способность транспорта на этом участке увеличится. А чтобы пешеходы по привычке не переходили тут дорогу, вдоль нее поставили ограждения. Оставшийся переход, расположенный в нескольких метрах от ликвидированного, оборудован светофорами. Между тем у стадиона «Спартак» напротив «Мега Молла» появилась новая остановка. Теперь чебоксарцам будет удобнее добираться до торгового центра и спорткомплекса.