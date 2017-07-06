Книга Чувашского книжного издательства вошла в топ-50 лучших региональных изданий

ОБ ОБРЯДАХ ДЛЯ ВСЕХ

Фундаментальный труд «Праздники, обряды и верования чувашского народа» создал доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела этнографии восточных славян и народов Европейской России Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН Антон Салмин.

Ассоциация книгоиздателей России (АСКИ) проводит общероссийский конкурс «Лучшие книги года» с 1991 года при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Среди соискателей дипломов он считается весьма престижным, а участие в нем наряду с известными центральными издательствами могут принимать и малые организации.

В нынешнем году в конкурсе участвовало более 600 изданий 2016 года, выпущенных в 38 регионах страны. Среди лауреатов «Беседы о Данте» Издательского центра Рудомино, «Прикосновение к подлиннику» издательства «Снег» (Пятигорск), энциклопедия «Россия в 1905–1907 гг.» издательства «Политическая энциклопедия» и так далее.

КСТАТИ

За месяц до конкурса на портале ГодЛитературы.РФ составили список десяти самых любопытных книг, которые региональные издательства привезут на главный книжный фестиваль страны «Красная площадь». «Большинство из этих изданий крайне сложно (или практически невозможно) найти в столичных магазинах, поэтому настоятельно рекомендуем «поохотиться» за ними на «Красной площади». И убедиться: хорошие книги издаются не только в Москве и Петербурге», — утверждали составители литературного рейтинга. В этот список, подготовленный с помощью Ассоциации книгоиздателей России, вошла и книга Антона Салмина «Праздники, обряды и верования чувашского народа».

Фото cap.ru