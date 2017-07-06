Под видом сотрудников ФСБ

В Чебоксарах осуждены двое местных жителей за мошенничество и покушение на оное.

В ходе рассмотрения материалов уголовного дела, возбужденного и расследованного УФСБ России по Чувашии, суд установил, что с ноября прошлого года по январь нынешнего 33-летний мужчина под разными предлогами неоднократно занимал в долг деньги у жителя Чебоксар, не собираясь их возвращать. При этом мошенник представлялся действующим сотрудником органов безопасности, называя вымышленное имя. В итоге причинил потерпевшему материальный ущерб на общую сумму свыше 200 тыс. рублей.

Затем подключил к делу еще одного «сотрудника ФСБ» — своего 44-летнего пособника, который потребовал с этого же горожанина 50 тыс. рублей. Иначе пригрозил возбудить в отношении него уголовное дело на основе якобы имеющегося компромата. Однако мошенники не смогли довести до конца свой умысел — были задержаны «коллегами» из УФСБ, только настоящими.

Суд приговорил 33-летнего мужчину к трем годам колонии строгого режима с возмещением причиненного потерпевшему ущерба. Его пособник должен провести полтора года в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.