Погибла пассажирка «Гранты»

1 июля в 11 часов дня ДТП с участием четырех автомобилей произошло на автодороге М-7 «Волга» возле Чебоксар.

Водитель тягача «Скания» пренебрег правилом соблюдения дистанции, в результате чего столкнулся с автомобилем «Лада Гранта». Дальше цепную реакцию было уже не остановить. Протараненная «Лада» по инерции настигла «Ладу Приору», а та не смогла избежать столкновения с микроавтобусом «Газель». Многотонная «Скания» и «Лада Гранта» оказались в кювете, и у пассажирки легкового автомобиля просто не было шансов выжить.

В тот же день, часом позже, в кювет на мокром асфальте занесло еще одну «Ладу Гранту». Авария произошла на автодороге Никольское — Ядрин — Калинино. Водитель не пострадал, а вот его спутнице потребовалась срочная медицинская помощь.

2 июля вечером на 75 километре автодороги Чебоксары — Сурское водитель ВАЗовской «девятки», выехав на встречную полосу движения, протаранил «Ладу» десятой модели. Ее водителя на «скорой» доставили в Вурнарскую центральную районную больницу.