В Волгу выпустили 11 тысяч мальков стерляди. ФОТО, ВИДЕО

ВОДИСЬ, РЫБКА!

Как важных особ встречали вчера на берегу Волги в районе поселка Октябрьский в Заволжье специальный грузовик с мальками стерляди на борту. Оно и понятно — рыба-то царская. Торжественная музыка, развевающийся флаг Чебоксар, дети в чувашских костюмах — выпуск в Волгу этой ценной рыбы превратился в настоящий праздник. И даже горячий асфальт на въезде на набережную, который дорожники уложили буквально за час до церемонии запуска, как будто подчеркивал значимость события.

КСТАТИ

62 вида рыб, принадлежащих к 24 семействам, сейчас обитают в Чебоксарском водохранилище.

Ровно 11 тысяч трехмесячных малюток стерляди теперь обитают в водах Чебоксарского водохранилища. Молодняк появился на свет в самарском рыбопитомнике «Духовницкое». В Чебоксары стерлядки прибыли в рамках реализации благотворительной программы ПАО «РусГидро» «Чистая энергия», направленной на сохранение и восстановление рыбных запасов Волги.

В пути рыбки провели чуть больше 12 часов. Их привезли в двух специальных контейнерах для живой рыбы. За тем, как мальки чувствуют себя в дороге, нет ли проблем с подачей кислорода в контейнеры, нужной ли температуры вода, водитель «рыбовоза» наблюдал на экране выведенного в кабину монитора. Кстати, приехали рыбки не одни. Ценный груз сопровождали два инспектора Средневолжского территориального управления Росрыболовства из Самары. «Процесс забора рыбы из питомника, погрузки-выгрузки из машины, выпуска в воду — это официальная процедура, она сопровождается оформлением документов, — отметил инспектор Росрыболовства Сергей Козлов. — В водоем должна попасть только проверенная рыба».

Доверили выпуск стерлядок в Волгу детям, отдыхающим в заволжском лагере «Волна». Для более чем 100 ребятишек это событие стало одним из самых ярких впечатлений лета. «Ой, какие крошки! Такие хорошенькие!» — верещали мальчишки и девчонки, когда стерлядок стали вычерпывать из контейнера и переливать в ведерки для детей. «Гости» из Самары и вправду были небольшие: каждая весом около 2-3 граммов, длиной 5-7 см. «Только через 5-8 лет эта рыба сможет дать потомство. В природе стерлядь может достигать в длину 120 см и жить до 30 лет», — попутно проводили «живой урок» специалисты.

В воду стерлядок выпускали с напутствием. «Будьте как дома, плывите до Астрахани», — пожелала 13-летняя Оля. А 12-летний Витя выпустил мальков со словами «Не попадитесь хищникам и браконьерам». Почти все ребята увидели эту древнюю обитательницу Волги впервые. Впрочем, как и некоторые взрослые, не меньше детей завороженно разглядывавшие эту диковинную теперь уже для наших краев представительницу осетровых. Дети с трепетом наблюдали, как новички осваиваются на новом месте, а тех, кого волной отбросило на мель, заботливо подталкивали подальше от берега.

Однако запуск мальков стерляди — это не только интересное зрелище. Эта акция поможет обратить внимание на проблемы экологии, сохранения биоресурсов в Волге, а еще — пример бережного отношения к природе. «Когда дети своими руками выпускают рыбу, принимают непосредственное участие, можно быть уверенными, что они вырастут сознательными гражданами, которые не будут хищнически относиться ко всему живому», — считают гидроэнергетики.

«Стерлядь относится к исчезающему виду особо ценных пород рыб, занесенному в Красную книгу, — отметил директор филиала ПАО «РусГидро» — «Чебоксарская ГЭС» Вадим Бардюков, обратившись к ребятам. — Думаю, для вас этот день надолго останется в памяти. Общими усилиями мы сможем сделать так, чтобы эта замечательная рыба была не только в Красной книге, но и в Волге».

На память о стерлядках школьникам вручили светоотражающие значки с надписью «Я заселил рыбку в Волгу». Впереди мальков ждет процесс адаптации.

Фото Максима Васильева: Чувашские школьники запускают мальков стерляди в Волгу уже в третий раз.