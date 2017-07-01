Здоровье людей — на первом плане

А пособия получить станет проще

На состоявшемся вчера под председательством премьер-министра Ивана Моторина заседании Кабинета Министров республики был заслушан Государственный доклад «О состоянии здоровья населения Чувашской Республики». Документ принимается ежегодно и служит основой для определения дальнейшей стратегии развития здравоохранения.

Как доложил министр здравоохранения Владимир Викторов, по итогам 2016 года Чувашия заняла пятое место в России по эффективности работы отрасли. У нас растет средняя продолжительность жизни, вышедшая на 71,52 года. Более 17 тыс. жителей перешагнули 85-летний рубеж, 98 отметили столетний юбилей.

В 2016 году достигнуты практически все целевые показатели снижения смертности населения. В ее структуре по-прежнему лидируют болезни системы кровообращения, на втором месте — внешние причины, на третьем — новообразования.

Продолжала улучшаться структура оказания первичной медико-санитарной помощи. В 2013-2016 годах построено 125 современных фельдшерско-акушерских пунктов, в том числе 25 — в 2016 году. В следующие три года будет построено еще 75 модульных ФАПов. В 2016 году открыты новые поликлиники в микрорайонах «Садовый» и «Альгешево» Чебоксар и детская поликлиника в Канаше. Сдан в эксплуатацию хирургический корпус Республиканского клинического онкологического диспансера, на строительство которого было потрачено более 870 млн рублей, в том числе 363,5 млн. — из республиканского бюджета.

В последние два года Чувашия является регионом-лидером по самой низкой младенческой смертности в России. В 2016 году она снизилась еще на 3,1 проц., составив 3,2 на 1 тыс. родившихся живыми.

В последнем десятилетии в республике наблюдался значительный сдвиг в оказании высокотехнологичной медицинской помощи. Если в 2006 году ее получали не более 1000 пациентов, то к 2017 году объемы возросли в 7 раз, при этом 80 проц. пациентам помощь оказывается на территории региона.

Для решения кадровой проблемы в отрасли за последние пять лет по программе «Земский доктор» на село привлечено 315 молодых специалистов, из них почти половина — врачи первичного звена. В 2016 году министерством реализовывались проекты «Здоровье на рабочем месте «Начни с себя!», «Медицина — мое призвание», «Во имя пациента», разработан и внедрен «Профиль здоровья предприятия», сказал министр.

На заседании принято постановление, упрощающее процедуру сбора документов для назначения ежемесячного пособия на ребенка. С 1 января 2018 года не обязательно будет предъявлять свидетельство о рождении, а также свидетельство о смерти или документы, подтверждающие смену фамилии, имени, отчества. Исключаемые из перечня документы будут запрашиваться отделами социальной защиты населения в порядке межведомственного обмена.

Другим постановлением упрощается порядок назначения пособия гражданам, усыновившим ребенка на территории Чувашии, и порядок обращения за получением компенсации платы за детские сады. Здесь также с 1 января 2018 года необязательным станет представление свидетельств о рождении и об усыновлении детей — эти документы будут запрашиваться соответствующими органами тоже в порядке межведомственного взаимодействия. Данные документы потребуются только в том случае, если они были выданы за рубежом.

Как отметил министр труда и социальной политики Сергей Димитриев, в нынешнем году в республиканском бюджете на финансирование ежемесячного пособия гражданам, имеющим детей, предусмотрено 762,6 млн рублей — 105,3 проц. к предыдущему году. На 1 июня пособие выплачено на 70,2 тыс. детей.