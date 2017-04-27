Депутатам не все дозволено

За злостное неисполнение решения суда на 100 тыс. рублей оштрафована директор коммерческой организации, она же депутат собрания депутатов Ибресинского городского поселения одноименного района.

По материалам уголовного дела, расследованного СУ СКР по Чувашии, тремя решениями Арбитражного суда республики с организации, которую возглавляет осужденная, в пользу ее кредиторов были взысканы деньги на общую сумму свыше 700 тыс. рублей.

Однако в прошлом году злоумышленница, зная о возбужденном исполнительном производстве, открыла новые расчетные счета в другом банковском учреждении, через которые проводила расходные операции. В итоге удержания с основного расчетного счета возглавляемого ею предприятия в счет погашения задолженности не производились. Фигурантка уголовного дела вину признала.

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего кассира кредитного потребительского кооператива граждан, а ныне депутата Староатайского сельского поселения Красночетайского района. 36-летняя женщина обвиняется в крупном мошенничестве и присвоении чужих денег. По версии следствия, с декабря 2014-го по ноябрь 2016 года в деревне Новые Атаи кассир похитила в кооперативе около 800 тыс. рублей. В частности, она завладела этими деньгами под видом выдачи займов 18-ти гражданам, которые их даже не получали, либо необоснованно изымала деньги из кассы.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд, сообщили в СУ СКР по Чувашии.