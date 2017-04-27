От Алатыря до Ядрина

ОТ МАТЕРИ К ДОЧЕРИ, ОТ ОТЦА К СЫНУ

ЯНТИКОВСКИЙ РАЙОН. Удивительные картины из цветной шерсти делают Наталья Федорова и ее 7-летняя дочь Анна из села Янтиково. На днях на выставке рукоделия в Янтиковском Доме культуры умелицы провели свой мастер-класс.

Экспозицию под названием «Сохранение и передача национальных и культурных традиций: от матери к дочери, от отца к сыну», посвященную Году Матери и Отца в республике, развернули здесь в рамках празднования 90-летия проведения I съезда Союза женщин Чувашии. Активистки женского движения не только осматривали диковинные поделки, но и сами участвовали в их изготовлении.

— Наши изделия особенно понравились делегации из села Можарки. Женщины сразу заинтересовались, что за цветные пряди лежат на столе, — рассказала корреспонденту «СЧ» Наталья Федорова, кстати, директор и преподаватель Янтиковской школы искусств. — И тут дочь стала слоями выкладывать на панно шерсть, которая словно по волшебству превратилась в гриб. А я с помощью нескольких цветных прядей изобразила пейзаж. При этом ни красок, ни кисточек не понадобилось. Гостьи тут же захотели попробовать сделать картину своими руками.

По словам Натальи, современная мама должна успевать везде, но главным в жизни женщины все-таки остаются дети, и при всей своей занятости нужно уделять им особое внимание.

Свое творчество продемонстрировали на выставке и другие талантливые мамы, папы, их сыновья и дочки из Янтиковского района. Семья Алексеевых представила изделия из керамики. Отличную технику резьбы по дереву показали дружные Моряковы. Вышитые картины, цветы из бисера, плетеные корзинки, шкатулки, вязаные сумочки и шляпки, национальные головные уборы и украшения — все это богатство создано в семейных мастерских. А лучшие экспонаты коллекции отправятся теперь вместе с передвижной выставкой по другим городам и районам республики.

Фото cap.ru: «Когда мы рукодельничаем с дочкой, то можем говорить обо всем, а поделка для нас — не просто красивая вещь, она хранит тепло наших рук и любовь друг к другу», — заметила молодая мама.

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ЗДЕСЬ СНОВА БУДЕТ КИНО

ВУРНАРСКИЙ РАЙОН. Сегодня в поселке Вурнары откроется обновленный кинозал районного Дома культуры.

По итогам конкурса, объявленного Фондом кино в конце 2015 года, районное учреждение культуры «Централизованная клубная система» выиграло грант в размере 5 млн. рублей на приобретение современного кинооборудования. За счет субсидии Дом культуры приобрел и установил цифровую технику, киноэкран, систему для 3D-показа, комфортные кресла, программно-аппаратные средства и другие необходимые вещи. А за счет средств районного бюджета отремонтированы пол в зрительном зале, кинобудка, обновлен малый зал.

В день торжественного открытия пройдет и награждение победителей конкурса на лучшее название кинозала. В честь 55-летия первого полета в космос нашего земляка Андрияна Николаева зал будет носить имя «Звездный».

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НА ДРУГИХ ПОСМОТРЕТЬ И СЕБЯ ПОКАЗАТЬ

В НОВОЧЕБОКСАРСКЕ состоялась Всероссийская выставка собак всех пород ранга САС — на таких выставках присуждают сертификат кандидата в национальные чемпионы по красоте.

Всего в выставке участвовали 260 великолепных собак. Более 500 человек, ее посетивших, испытали самые позитивные эмоции. «Были всей семьей. Для детишек — настоящая радость. Спасибо хозяевам собак, что понимали желания детей, были приветливы. Все понравилось», — поделился впечатлениями новочебоксарец Сергей Ягудин.

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ПРОШЛИ ЧЕРЕЗ ОГОНЬ И ВОДУ

ШУМЕРЛИНСКИЙ РАЙОН. Ливень и обильное таяние снега привели к тому, что на реке Эскидень резко поднялся уровень воды, под угрозой подтопления оказались жилые дома села Ходары.

Такую легенду в районе придумали для проведения учений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводковый период. В тренировке были задействованы оперативные группы местного самоуправления, силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Как только участники маневров справились с условным наводнением, поступил новый тревожный сигнал. На этот раз по задумке в лесу Большеалгашинского сельского поселения возник пожар. Но и тут оперативные группы сработали быстро. По словам организаторов, учения помогут правильно скорректировать работу по ликвидации возможных ЧС в паводковый и пожароопасный период на территории района.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В АЛАТЫРЕ поздравили с юбилеем Раису Федоровну Капранову. На днях ей исполнилось 100 лет. У долгожительницы пятеро детей, 18 внуков и правнуков.

В КРАСНОЧЕТАЙСКОМ РАЙОНЕ в деревне Акчикасы приступили к строительству нового фельдшерско-акушерского пункта. Это уже восьмой современный модульный ФАП на территории района.

В МОРГАУШСКОМ РАЙОНЕ 1 мая откроется летний спортивный сезон. В этот день в районном центре пройдут состязания по легкой атлетике на Кубок Моргаушского райпо.

В ПОРЕЦКОМ РАЙОНЕ в Мишуковском сельском поселении в рамках весеннего субботника не только благоустраивают дворы и улицы, но и приводят в порядок местные кладбища: убирают мусор, вырубают разросшиеся кустарники, обновляют изгородь по периметру территорий.

Ведущая рубрики Елена Тры, тел. 21-35-22