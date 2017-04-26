Не уберегли ребенка

В Чебоксарах перед судом предстанут медицинские работники, обвиняемые в неосторожном причинении смерти четырехлетнему мальчику.

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух врачей — детских хирургов Республиканской детской клинической больницы. Они обвиняются в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

По версии следствия, врачи, находясь на дежурстве, при оказании медицинской помощи малолетнему пациенту ненадлежащим образом провели его осмотр, ограничившись однотипным описанием объективного статуса в истории болезни. Также не обеспечили целенаправленное исследование органов брюшной полости и динамическое наблюдение пациента, недооценили данные рентгенологического и ультразвуковых исследований о наличии объективных признаков развития у него острой кишечной непроходимости и перитонита. В результате врачи-хирурги отказались от проведения дополнительных методов исследования, не установили правильный диагноз и не произвели пациенту экстренную операцию. В итоге малолетний больной скончался.

Дело направлено в суд. После внесения следователем представления в Минздрав республики главный врач больницы привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщили в СУ СКР по Чувашии.