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Дипломатов пригласят на чувашскую кухню

РЕСПУБЛИКА ГОТОВИТСЯ К ПРЕЗЕНТАЦИИ В МИД

В нашу небольшую, но инвестиционно привлекательную республику часто приезжают гости из-за границы, при этом с иностранными партнерами подписываются соглашения об экономическом, торговом, научно-техническом, образовательном и культурном сотрудничестве. Наверное, поэтому искусству налаживать внешние связи, вести дипломатические беседы учат сегодня даже в чебоксарских школах.
Еще в 2014 году в гимназии № 4 открылся республиканский клуб «Юный дипломат», в который могли приходить ребята и из других школ города. Члены клуба общались с ведущими преподавателями МГИМО, легендами российской дипломатии, которые рассказывали о специфике своей работы в различных областях внешнеполитической деятельности. Ребята принимали также участие в деловых играх, дебатах, выезжали на региональные сессии Школы МГИМО. Добрые отношения с институтом сохраняются и по сей день. Ежегодно только из 4-й гимназии 3-4 человека поступают учиться в МГИМО.
Каждый год в республике проводится конкурс для выпускников 11-х классов «Хочу стать дипломатом». Организует его представительство МИД России в Нижнем Новгороде, к которому относится отделение в Чебоксарах. Победители получают направление на бесплатное обучение в ведущие вузы Нижнего Новгорода, которые выпускают специалистов для работы в центральном аппарате МИД России.

20 иностранных делегаций посетило республику в 2016 году

Немало выходцев из республики трудится сегодня в МИД. Работают уроженцы Чувашии в посольствах России в Японии, Колумбии, в Генеральном консульстве страны в Киркинесе (Норвегия), в представительствах Россотрудничества. Бывает, что о земляках, представляющих страну за рубежом, узнают члены чувашских делегаций, посетившие международные мероприятия.
Кстати, в результате именно таких визитов, по словам руководителя отделения МИД России в Чебоксарах Александра Погодейкина, подписываются соглашения об установлении партнерских связей между городами-побратимами. У Чебоксар, как известно, пять братских городов. А вот у других городов Чувашии «заграничных братьев» пока нет. Хотя генконсулом Республики Казахстан в Казани, во время его визита в Чувашию прошлым летом, была озвучена идея «породнить» малые города наших республик.
– Такая дружба полезна обеим сторонам, – считает Александр Погодейкин. – К нам едут туристы, в вузах растет количество иностранных студентов. Налаживаются экономические связи. Республика и ее столица становятся более привлекательными для зарубежных инвестиций.
Прекрасной возможностью позиционировать регион сегодня на международном уровне является и проведение презентации его экономического и инвестиционного потенциала в Доме приемов Министерства иностранных дел России.
Такой шанс выпадает нечасто. Последний раз наша республика презентовала свой потенциал в стенах уникального московского особняка в феврале 2008 года. Главные экспозиции тогда были посвящены двум важным событиям: XXIII Кубку мира по спортивной ходьбе, который намечался в Чебоксарах той весной, и Международному инвестиционному форуму, ежегодно проводимому в Чувашии. Познакомиться с республикой тогда приехали около 100 иностранных послов, руководители торгово-экономических миссий.
В этом году нам вновь представилась возможность провести презентацию Чувашской Республики в Большом особняке МИД России, которая намечена на 24 апреля. Еще в прошлом году Глава республики поручил руководителям ведомств начать подготовку намеченного мероприятия и достойно представить регион на таком высоком уровне. Кроме того, перед гостями выступят наши национальные коллективы, посетителям праздника также будет представлена возможность продегустировать блюда чувашской кухни.

Все флаги в гости к нам
Пока верстался номер, в Минэкономразвития сообщили, что в презентации в Доме приемов МИД России планируется отразить самобытную культуру республики и в то же время сделать акцент на современной Чувашии, ее успехах и достижениях, приоритетных направлениях развития. Развернутая на мероприятии выставочная экспозиция расскажет о достижениях в экономике, инвестиционном климате региона. Будет представлена информация о взаимодействии с иностранными партнерами и конкурентных преимуществах Чувашии, культурной и туристической привлекательности республики.
Свое участие в презентации подтвердили более 40 представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Российской Федерации. Среди них представители Австрийской Республики, Албании, Республики Армения, Государства Израиль, Республики Кипр, Киргизской Республики, Республики Куба, Королевства Норвегия, Республики Сенегал, Республики Сербия, Французской Республики и других иностранных государств. Кроме того, в мероприятии планируют принять участие представители ряда российских и зарубежных организаций, федеральных органов исполнительной власти.

Фото kakdoma.ru
?    Дом приемов МИД России – один из десяти самых красивых особняков в Москве. Он был построен для богатого предпринимателя Саввы Морозова талантливым архитектором Федором Шехтелем в конце XIX века, над украшением интерьеров дома работал знаменитый русский художник Михаил Врубель.

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Метки: Главное, .

07.04.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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