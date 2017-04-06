В Доме правительства открылась фотовыставка, посвященная памяти депутата Госсовета Чувашии Игоря Кушева. Она была организована парламентом республики совместно с Администрацией Главы Чувашии и приурочена ко дню рождения рано ушедшего из жизни общественного деятеля.
На открытие выставки собрались депутаты и сотрудники аппарата Госсовета, представители органов исполнительной власти республики и семья – родители, вдова с детьми.
– Всем нам Игорь Анатольевич запомнился своим бесспорным профессионализмом, – сказал на открытии выставки председатель Госсовета Валерий Филимонов. – Он обладал живым умом, был очень предан своей работе. Но больше всего его ценили за общительность и дружелюбие. Он везде был своим, был душой любой компании. Игорь Анатольевич был очень светлым человеком, его жизнь – пример для нас.
Коллеги отметили, что Игоря Кушева отличали неравнодушие, ответственность, внимание к нуждам людей. Он активно встречался со своими избирателями, решал их насущные вопросы. – В политике, в спорте, в повседневной жизни он всегда был оптимистом, азартным, энергичным, – рассказал вице-премьер – руководитель Администрации Главы Чувашии Юрий Васильев. – Нельзя забывать хороших людей. Родители Игоря Анатольевича могут гордиться таким сыном, таких ярких людей немного.
Со слезами на глазах родители Игоря Кушева, Римма Иустиновна и Анатолий Яковлевич, выразили благодарность за выставку памяти их сына.
Игорь Кушев входил в состав депутатского корпуса Госсовета республики третьего и пятого созывов, руководил фракцией политической партии «Единая Россия». Успешно выполнял обязанности заместителя председателя Комитета по социальной политике и национальным вопросам, затем возглавил Комитет по бюджету, финансам и налогам. За активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой», отмечен ведомственными и общественными наградами. В июне прошлого года после тяжелой болезни Игорь Кушев скончался на пятьдесят втором году жизни.
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