О ХОРОШЕМ ЧЕЛОВЕКЕ

В Доме правительства открылась фотовыставка, посвященная памяти депутата Госсовета Чувашии Игоря Кушева. Она была организована парламентом республики совместно с Администрацией Главы Чувашии и приурочена ко дню рождения рано ушедшего из жизни общественного деятеля.

На открытие выставки собрались депутаты и сотрудники аппарата Госсовета, представители органов исполнительной власти республики и семья – родители, вдова с детьми.

– Всем нам Игорь Анатольевич запомнился своим бесспорным профессионализмом, – сказал на открытии выставки председатель Госсовета Валерий Филимонов. – Он обладал живым умом, был очень предан своей работе. Но больше всего его ценили за общительность и дружелюбие. Он везде был своим, был душой любой компании. Игорь Анатольевич был очень светлым человеком, его жизнь – пример для нас.

Коллеги отметили, что Игоря Кушева отличали неравнодушие, ответственность, внимание к нуждам людей. Он активно встречался со своими избирателями, решал их насущные вопросы.

– В политике, в спорте, в повседневной жизни он всегда был оптимистом, азартным, энергичным, – рассказал вице-премьер – руководитель Администрации Главы Чувашии Юрий Васильев. – Нельзя забывать хороших людей. Родители Игоря Анатольевича могут гордиться таким сыном, таких ярких людей немного.

Со слезами на глазах родители Игоря Кушева, Римма Иустиновна и Анатолий Яковлевич, выразили благодарность за выставку памяти их сына.