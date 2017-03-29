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Люди мало берут и вовремя отдают

РЕСПУБЛИКА НЕ ПОПАЛА В ЗАКРЕДИТОВАННЫЕ

В прошлом году, по данным Нацбанка Чувашии, заемщикам республики банки выдали кредитов на сумму 104,3 млрд. рублей, что на 8,9 проц. больше, чем за предыдущий год. Это совокупный показатель по физическим и юридическим лицам.
А вот Объединенное кредитное бюро (ОКБ), работающее в России с 2004 года, проанализировало только данные по кредитованию граждан – физических лиц и составило десятку закредитованных регионов, куда включило представителей с суммами свыше 100 млрд. рублей. Сразу три наших соседа по Приволжскому округу вошли в этот «Топ-10 регионов России по объему выданных кредитов»: Башкортостан со 108,9 млрд. рублей, Татарстан (106,6 млрд. рублей) и Нижегородская область (100,4 млрд. рублей). Автор этих строк поинтересовалась, отправив запрос в ОКБ: «На какую цифру по кредитованию населения, по вашей версии, вышла Чувашия?» Пришел подробный ответ с данными по ипотеке, автокредитам и прочим банковским заимствованиям, которые дали в сумме всего 24,7 млрд. рублей. И с комментарием: «До «Топ-10» Чувашии далеко. Но нужно отметить, что регион показал очень значительные темпы роста – примерно вдвое выше среднего по Российской Федерации».
По подсчетам Нацбанка, общий объем задолженности по кредитам незначительно, на 0,1проц., снизился за год, составив 147,2 млрд. рублей. По оценке ОКБ Чувашия также отличилась хорошей платежной дисциплиной в прошлом году, войдя в группу с самыми низкими долями просроченной задолженности от общего объема ссудного долга населения перед кредитными организациями – 9,7 проц. Лидирует в этой группе Магаданская область с долей просрочки 5,9 проц. А есть еще другая группа, с самыми высокими показателями доли просроченной задолженности. Первое незавидное место в ней занимает Ингушетия с 53,2 проц., а замыкает Кемеровская область с 18,2-процентной долей кредитной просрочки.
ОКБ также внесло Чувашию в список регионов с наибольшим снижением просрочки по кредитным картам – за прошлый год она уменьшилась на 6 проц. Нашими соседями сверху оказались Калмыкия и Ингушетия, где снижение по 7 проц. А снизу – Смоленская и Липецкая области, там по 5 проц. Радует картина по автокредитам. Жители нашей республики любят и кататься, и саночки возить, то есть добросовестно расплачиваться за автомобили, купленные при поддержке банков. В Чувашии отмечена самая низкая доля просроченной задолженности в общем объеме ссудного долга по автокредитам – 10,4 проц., здесь нас чуточку обогнало только население Хакасии с 10,7-процентной долей.
Что касается непосредственно банковского сектора, то Нацбанк дает такую справку: на 1 января 2017 года в Чувашии действовали 3 самостоятельных банка и 4 филиала кредитных организаций, головные офисы которых находятся за пределами региона. Кроме этого, в республике насчитывается 328 внутренних структурных подразделений самостоятельных банков и кредитных организаций, зарегистрированных вне территории региона.

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Метки: Главное, Экономика, .

29.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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