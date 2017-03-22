Главное, Колумнисты За рулем без рефлексов Альберт ИЛЬИН, журналист, блогер Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось.

Маршрутки сегодня не ругает только ленивый. То, что это самые безобразные по поведению участники дорожного движения в Чувашии – пожалуй, правда. Какие-то невнятные попытки властей отрегулировать многомиллионный поток рублевого «нала» через введение безналичных карт оплаты к улучшению ситуации на дорогах не привели. Ведь соблазн прибавить газу для маршрутчика никто не отменил. Вот и летают они, вводя своим поведением моду среди водителей на полное правовое наплевательство.

Но ведь это очень заразно. Если я в вашем подъезде намалюю пару матерных надписей, да с иллюстрациями – через месяц изгадят все стены. А вот если меня поймают и заставят этот «фломастер» подъездный съесть – я пачкать перестану. Это еще ученый Павлов на примере рефлексов собачьих когда-то давно уже доказал.

Однако на чувашских дорогах эти рефлексы сегодня не вырабатывает никто. Силы правопорядка и чиновники, по моим ощущениям, просто выполняют некий план, достаточный для «невылета» с теплого места.

Еще одно недавнее происшествие – один из водителей умудрился разогнаться на Марпосадском шоссе, а потом то ли в свои мысли ушел, то ли смс-ку дописывал. В общем, ударив одну машину, он через бордюр перелетел на встречную полосу и там травмировал водителя третьей машины.

Тот самый случай, когда рефлексы не выработаны. Опять на своем примере – раза три (!) в неделю я разговариваю по телефону за рулем! Это же позор. А я разговариваю, хоть и воспринимаюсь уже почти как эдакий апостол дорожной безопасности Чувашии. Никто никого за мобильные разговоры в пути сегодня не наказывает. Никто не наказывает за опасное вождение.

А если и накажет где-то кого-то за мобильник инспектор – остальные жители республики об этом никогда не узнают. Никто не останавливает сегодня громко и заметно, с сиренами и маяками автолюбителя, просто забывшего поворотник включить. Как это происходит в США, где жила последние годы погибшая Анна. Она, наверное, просто отвыкла. Забыла, что в Чувашии все по-другому. Что мы хороним по 300-400 жертв ДТП в год.

И все бы ничего. Но погибла Анна под окнами зданий МВД и прокуратуры ЧР. Такого ощущения безнадеги у меня давно не было. Это край.

Метки: Колумнисты, Дороги, ДТП.



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