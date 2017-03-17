Военком исчезнувшей подлодки

ПЕТР ЗАХАРОВ: ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ

Почти два года назад, 30 апреля 2015 г., «Советская Чувашия» рассказывала о подвиге военного комиссара подводной лодки «Щ-206» Черноморского флота Петра Захарова, пропавшего без вести вместе со всем экипажем в первые дни Великой Отечественной войны.

Но с публикацией материала о герое история не завершилась. Поисковому объединению «Алые маки» удалось разыскать в Центральном архиве Военно-морского флота в городе Гатчина Ленинградской области новые документы, расширяющие наши знания об этом человеке, и его фото.

Глядя на это доброе лицо, нельзя не проникнуться безграничным доверием к нему. Обычно в рассказах про фронтовое товарищество так и говорят: «С ним бы пошел хоть в разведку!» Так и вышло – 22 июня 1941 г. сплоченный экипаж подлодки «Щ-206» вышел в свой первый и последний боевой поход.

22 июня 1941 года в 18.24 знакомый всем севастопольцам силуэт «Щ-206» растаял в водах Черного моря. Больше эту субмарину никто не видел. На многочисленные попытки установить с подлодкой радиосвязь экипаж ни разу не ответил. 42 подводника исчезли бесследно.

Будущий военком «Щ-206» Петр Тимофеевич Захаров родился в деревне Юваново Ядринского района в семье крестьянина-середняка 8 июля 1907 г., то есть этим летом исполняется 110 лет со дня рождения героя-подводника.

В Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Петр был призван 24 октября 1929 г. Через пять дней энергичный юноша был зачислен курсантом артиллерийской школы учебного отряда Балтийского флота. После ее окончания летом 1930 г. Петр направляется краснофлотцем в 1-ю артиллерийскую бригаду БО (береговой обороны. – Авт.) Краснознаменного Балтийского флота. К концу года он там же – старшина артиллерист-электрик.

Осенью 1932 г. Захаров с радостью согласился на предложение остаться на сверхсрочную службу. Через два года его перевели в 13-й артдивизион КБФ. Здесь Петра Тимофеевича выбрали секретарем партийного бюро, а затем назначили политруком артиллерийской батареи. В 1937 г. он становится политруком электромеханической роты электромеханической школы учебного отряда КБФ, а затем – секретарем партбюро курсов усовершенствования политсостава КБФ.

5 января 1938 г. в жизни Петра Захарова произошел серьезный поворот – он переводится к подводникам (2-я бригада подлодок КБФ), а с 1 сентября сел за парту – поступил слушателем в Военно-политическую академию имени В.И. Ленина. В этом же году Захарову было присвоено звание «политрук», а еще через год – «старший политрук».

5 мая 1940 г. Петр Захаров приказом Народного комиссара Военно-Морского флота №01314 был допущен к исполнению должности военкома подлодки «Щ-206» 3-й бригады подлодок Черноморского флота, а 13 июля того же года назначен заместителем командира по политчасти подлодки «Щ-206».

Увы, служить в этой должности и на этой лодке ему оставалось менее года – 22 июня 1941г. лодка уйдет в свой первый с начала Великой Отечественной войны боевой поход и пропадет без вести. В его учетно-послужной карте появится скорбная запись: «Исключен из списков флота как погибший в бою и пропавший без вести».

И до сих пор не понять – то ли погибла лодка, то ли пропала без вести.

Раскрыть тайну 76-летней давности могли бы обнаружение на дне Черного моря подводной лодки «Щ-206» и ее подъем. Будем надеяться, что придет и этот день.