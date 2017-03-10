О чем говорят рейтинги?

Руководители регионов беспрестанно находятся под «обстрелом» всевозможных социологических служб и рейтинговых агентств. Их оценки, безусловно, влияют на общественное мнение относительно эффективности управления регионом. Но при этом рейтинг по одной позиции не может дать полностью объективную оценку его состоянию в целом.

В Чувашии очевидны достижения по целому ряду основных социально-экономических направлений, и они по достоинству оценены различными рейтинговыми исследованиями. Мы предоставляем слово авторитетным специалистам для собственной, не зависящей от рейтинговых результатов оценки.

Алексей Судленков, председатель Общественной палаты Чувашской Республики:

– В последние шесть лет в Чувашии создана четкая система оценки развития региона по всем главным направлениям. Нельзя сказать, что все они реализуются только с позитивными результатами – происходят и временные спады, но поступательный рост основных отраслей – промышленности и сельского хозяйства – очевиден. Республика занимает прочные позиции по уровню инвестиционной привлекательности. Чувашия первой в стране взяла на вооружение без преувеличения стратегический проект кадрового обеспечения промышленного роста, реализуемый совместно с федеральным Агентством стратегических инициатив.

Неоспоримо достойное место в ряде направлений республика занимает в социальной сфере. В частности, в решении проблемы обеспечения дошкольными учреждениями детей в возрасте трех лет и старше. Ставится задача в ближайшее время снять проблему и по малышам от полутора лет. Школы Чувашии стабильно входят в топ лучших школ страны, причем как сельские, так и городские. Наша республика постоянно на хорошем счету также по уровню благоустройства городов и сел, дорожного строительства.

Как глава Общественной палаты могу утверждать, что в Чувашии постоянное внимание уделяется развитию общественных институтов. Кстати, наша палата в республике была создана именно при Главе Михаиле Игнатьеве. Это способствует тому, что власть и общественность лучше понимают, слышат друг друга. Год назад наша палата была презентована в Общественной палате России, и Михаил Игнатьев был первым региональным лидером, выступившим в федеральной палате.