«Лидер» смещается в центр

И РАЗВИВАЕТ СОБСТВЕННУЮ СТРОЙИНДУСТРИЮ

Эта строительная компания, заявившая о себе возведением микрорайона «Кувшинка» в новоюжном районе столицы республики, приступила к освоению площадей в центральной части города. Жилой комплекс «Гагарин» – так будут называться два 15 и 13-этажных дома клубного типа.

Преимуществ у новой застройки масса. Помимо месторасположения с видом на Волгу и развитой транспортной инфраструктурой (выезд на любую федеральную автомагистраль в течение не более 15 минут) и шаговой доступностью магазинов, территория «Гагарина» будет огорожена и оснащена системой видеонаблюдения с элементами системы «Умный дом» и «Умный двор». Здесь разместятся детские и спортивные площадки, зоны отдыха, автостоянка на 89 мест. А двухуровневый подземный паркинг с прямым доступом на жилые этажи через лифтово-лестничный узел – еще одна составляющая комфортности и удобств для жильцов.

Конструкция домов – железобетонно-каркасная со стеновыми заполнениями. Внутренние стены из керамзитобетонных блоков, перегородки гипсовопазогребневые. А вот в санузлах – из полнотелого кирпича.

Дом первой позиции вместит 178 квартир, главным образом 1-комнатных и 2-комнатных, есть, конечно, и 3-4-комнатные. Высокие потолки. В доме также будет 4 офисных и помещения под архитектурные мастерские. В проекте – обширный холл с консьержем. Уже спрашивают, будет ли дом элитным. Это выяснится в ходе строительства, во всяком случае, у дома будет собственная управляющая компания.

Новостройка была презентована журналистам в ходе недавнего пресс-тура под эгидой председателя совета директоров группы компаний ELBrus Алексея Лапшина. По его словам, потенциальных покупателей квартир от «Лидера» все чаще привлекает центр города. Исходя из этого, компания и выиграла в октябре прошлого года аукцион на «гагаринский» участок. Хотя есть планы и на северо-запад столицы. Данная диверсификация бизнеса компании поможет клиентам оставаться с ней, независимо от района, который предпочтет будущий дольщик

Проектные сроки строительства – конец 2019 года. Но, как утверждает Алексей Юрьевич, есть намерение построить за год. Этому способствует метод проектного управления строительством с подробным, практически часовым графиком работ.

Топ-менеджера дополняет прораб Александр Петров. В эти дни ведутся работы нулевого цикла – забивка свай, земляные, работы по укреплению грунта. В ближайшее время приступят к бетонированию. Строитель просит не беспокоиться насчет надежности новостройки – все необходимые изыскательские работы вовремя проведены.

«КУВШИНКА» РАСЦВЕТАЕТ

Когда журналисты спросили о реальности ввода домов в «Гагарине» со значительным сокращением против проектных, Лапшин ответил, что самый убедительный аргумент здесь – опыт возведения микрорайона «Кувшинка». На ее первой линии, где сейчас многоэтажные «высотки», еще три года назад стояли гаражи.

Здесь должно быть построено 15 домов от 12 до 25 этажей – это более 200 тыс. квадратных метров жилой площади. Лапшин «поднимал» журналистов на один из возводимых домов, с крыши которого открывается прекрасная панорама на город и на дома микрорайона, каждый из которых не похож на другие.

В своей обзорной презентации с высоты птичьего полета Алексей Юрьевич рассказал о комплексной застройке района, которая позволит буквально преобразить эту часть города, ранее запомнившуюся разве что беспорядочной громадой выкрашенной суриком гаражей. Преимущества застройки «Лидера», изложенные выше, характерны и для «Кувшинки». Это, в частности, возможность перепланировки квартир, хорошая звукоизоляция и многое другое.

А еще Лапшин озвучил новость для участников долевого строительства – компания освоила электронную регистрацию договоров, что существенно сэкономит время дольщикам и «сбросит» ставку по ипотеке до 10,4 проц.

ОТ ДРОБИЛОК – ДО ЛИФТОВ

Отечественный строительный бизнес с известных времен обрел формат строительных подрядов. Регистрируется юрлицо с уставным капиталом в «червонец», которое выигрывает заказы и нанимает в прежнем представлении бригаду шабашников. Полноценных строительных субъектов с прочной базой и хорошим персоналом остается мало.

«Лидер» возрождает облик прежних строительных трестов с высококвалифицированным коллективом и собственной индустриальной базой. Собственно, бизнес-история компании в целом и ее руководителя Алексея Лапшина в частности начиналась с выпуска оборудования для производства стройматериалов. «Все начиналось с дробилок», – обмолвился Алексей в начале недавнего общения с журналистами. А подробнее – с установок для дробления щебня, выпуск которых был налажен в Канаше. «Изначально мы собирались заниматься строительством, но искали ворота, через которые можно было войти в это дело. И нашли – дробилки», – повествует Лапшин в своем характерном образном ироничном ключе, когда не сразу поймешь, где он шутит, а где нет. «Поставляли оборудование в карьеры, получали за это щебень, который превращали в деньги».

Когда строительная тема стала реальностью, назрел вопрос о собственном заводе железобетонных изделий, который вскоре был куплен и модернизирован. Сейчас он полностью обеспечивает собственные потребности в бетоне, заметно снижая себестоимость строительных работ, в итоге – цену квадратного метра. Здесь же запускается производство пластиковых окон. В составе «Лидера» также управление малой механизации с полным набором строительной техники. Наконец, компания имеет собственное проектное подразделение, которое Лапшин смело называет институтом.

Этим, конечно, строителей не удивишь – многие имеют и свои ЖБК, и проектантов. Но вот собственного завода по производству лифтов нет ни у кого. Бренд «Эльбрус» уже, можно сказать, утвердился на строительном рынке не только Чувашии, но и других регионов. Предприятие под таким названием появилось в 2015 году. И уже в следующем приступили к выпуску этой продукции грузоподъемностью 400, 630, 1000 и 1275 кг.

Практически сразу сформировалась потребительская база, в которой такие ведущие строительно-инвестиционные компании Чувашии, как ЗАО «ТУС», ООО «СУОР», ООО «Лидер», ООО «АЛЗА», ООО «Стройсфера» и другие. А также крупные компании из других регионов страны – ЗАО «Стройавтоматика» (Москва), ООО «Сувар» (Казань), ООО «Лифт» (Йошкар-Ола), ООО «Вертикаль» (Севастополь). В прошлом году в столице республики смонтированы 4 лифта в рамках подпрограммы обеспечения комфортных условий проживания по муниципальной программе развития жилищного строительства и ЖКХ.

Побывавший недавно на заводе глава Минпромторга России Денис Мантуров был приятно удивлен тем, что лифты «Эльбруса» на 80 проц. – от металла до электроники – начинены комплектующими отечественного производства. В настоящее время на заводе выпускается 100 лифтов в месяц, есть намерение к 2019 году выйти на 500 единиц. Кстати, лифты «Эльбруса» станут возносить на свои этажи жильцов и нового микрорайона «Гагарин». Причем лифты премиум-класса и хай-энд. А эконом-класс успешно апробирован в домах «Кувшинки».

У лифтов «Эльбруса» множество преимуществ. В их числе использование в качестве главного привода лебедки на базе синхронного двигателя с постоянным магнитом, двусторонние уловители, обеспечивающие плавное торможение при спуске и подъеме кабины, гибкая настройка параметров станции управления и ряд других. В планах предприятия также освоение выпуска «умных» лифтов с компьютерной системой управления по типу крупнейших лифтостроительных компаний мира. Но для этого надо будет перейти на технологии производства с применением роботизированных комплексов, которые также намереваются внедрить в «Эльбрусе».

А начиналось производство тоже в манере Лапшина. Когда «Лидер» вплотную подступился к строительной теме, Алексею Юрьевичу нередко доводилось бывать в одной из стран мира. Рядом с предприятием, куда он командировался, находился лифтостроительный завод. «Тогда в России с лифтами была проблема, – рассказывает Лапшин. – И я просил моего визави показать этот завод. Тот думал, ради экскурсии, а я фотографировал в голове технологию, оборудование».

Весьма характерная для бизнесмена особенность, благодаря которой он безошибочно вычисляет ниши на рынках и успешно их осваивает.

Застройщик – общество с ограниченной ответственностью «Лидер». Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации застройщика в качестве юридического лица 1112130005932. Разрешение на строительство № 21-01-8-2017 от 24 января 2017 г. выдано администрацией г. Чебоксары. Договор аренды земельного участка на использование многоэтажной жилой застройки № 153/5421-К от 17.10.2016 г. С проектной декларацией и способами ее получения можно ознакомиться на сайте mkrkuvshinka.ru

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